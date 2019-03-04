Galaxy S10'un Parmak İzi Tarayıcısı, Çizilebiliyor mu?

JerryRigEverything adlı YouTube kanalı, hem ön hem de arkada cam panele sahip olan Galaxy S10'un çizilmelere karşı nasıl dayanıklı olduğunu ve ultrasonik parmak izi tarayıcının ekran çiziklerinden ne kadar etkilendiğini ortaya çıkardı.

Samsung, yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerini tanıttı. Gerek tasarımları, gerekse sahip oldukları özelliklerle Samsung’un akıllı telefon anlamında en devrimsel ürünü olan Galaxy S10 ailesi, yılın en popüler akıllı telefonlarından biri olacak.

Zack Nelson, her yeni popüler akıllı telefonda olduğu gibi Galaxy S10’u da YouTube kanalı JerryRigEverything’in işkence masasına yatırdı ve çizilmelere, yanmalara ve bükülmelere ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya çıkardı. Dürüst olmak gerekirse Samsung, Galaxy S6 modelinden bu yana bu testlerde başarılı sonuçlara imza atmıştı.

En çok merak edilen konulardan biri, Galaxy S10 ile birlikte ilk kez karşılaştığımız ultrasonik parmak izi tarayıcının ekran çizilmelerinden nasıl etkileneceğiydi. Nelson bunu da test etti ve ultrasonik parmak izi tarayıcının bulunduğu kısmı çok ciddi şekilde çizdi. Neyse ki parmak izi tarayıcı başarılı bir şekilde çalıştı. Nelson, ultrasonik parmak izi tarayıcının sınırlarını ölçmek için ekranı deforme edecek kadar derin çizikler açtı. Bu noktada sonuçların pek de iyi olduğunu söyleyemeyiz.