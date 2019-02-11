  • Seramik Arka Yüzeyli Samsung Galaxy S10 Geliyor

Samsung Galaxy S10'un Seramik Kasalı Versiyonu Ortaya Çıktı (Fiyatı 1333 Dolar)

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Samsung'un bu ay sonu tanıtacağı yeni amiral gemisinin seramikten yapılmış bir modelinin de olacağı keşfedildi.

Teknoloji sektörünün Güney Koreli devi Samsung, ilk kez bir akıllı telefonunda seramik kullanacak. Bu ay sonu 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona, İspanya'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019) tanıtılacak olan Samsung'un yeni amiral gemisi ve S serisinin 10. üyesi Galaxy S10'un arka tarafının cam değil, seramikten yapılacağı ortaya çıktı.
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Galaxy S10'ların en güçlü modeli olan S10 Plus'ta bulunması beklenen seramik arka yüzey, Samsung'un Vietnamlı bir tedarikçisi doğrultusunda netlik kazandı. Tedarikçinin belirttiğine göre seramik arka yüzeyli Galaxy S10 Plus 30.990.000 Vietnam donguna, yani yaklaşık olarak 1.333 dolara satılacak.
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Vietnamlı tedarikçi, Galaxy S10 Plus'ın seramik kasalı modelini sadece 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak şekilde listelerken seramik arka yüzeye sahip ve 12 GB RAM'in yanında 1 TB depolama alanına sahip bir modelin de tanıtılabileceğine işaret ediliyor.

1 TB depolama alanı her ne kadar uçuk gibi görünse de Samsung'un geçen ay mobil cihazlar için 1 TB UFS yongasını tanıtmasıyla bunun mümkün olabileceği düşünülüyor. Bu kadar yüksek depolama alanına sahip bir cihazın fiyatının da orantılı olarak yüksek olacağını ve belli başlı yerlerde satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Kaynak : https://www.sammobile.com/2019/02/11/vietnamese-retailer-ceramic-galaxy-s10-price
Etiketler: samsung galaxy s10, mwc 2019, seramik
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