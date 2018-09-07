Samsung Galaxy S10'un Tasarımı Hayal Kırıklığına Uğratabilir

Samsung tarihinin en az satan amiral gemileri olma özelliğini halen koruyan Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın ardından, Galaxy S10'un da tasarım olarak herkesi hayal kırıklığına uğratma ihtimali mevcut.

Samsung'un, satışlarda adeta çakılan amiral gemilerinin ardından büyük bir inovasyon patlaması yapması ve tasarım harikası bir telefonla karşımıza çıkmasını bekliyorsunuz değil mi? Çerçevesiz tasarım, gerçek 'tam ekran' deneyimi, keskin ve karizmatik kenarlar, ekrana gömülü parmak izi... Peki, ya karşımıza çıkacak olan telefon bunların hiçbirine sahip olmazsa?

Sizlere bir felaket senaryosu gibi geliyor olabilir ama bu ihtimal maalesef mevcut. Daha önce özellikle Samsung ile ilgili sızdırdığı bilgilerde hiç yanılmayan IceUniverse isimli Twitter kullanıcısı, Samsung'un yeni amiral gemisinin fiyaskodan ibaret olacağını iddia etti.

"Eğer Samsung Galaxy S10 halen tasarımda kayda değer bir değişiklik yapmazsa Samsung, Huawei tarafından tamamen yenilgiye uğratılacak ve Samsung markası ciddi bir zarar alacak."

"Şu an için bana inanmıyor olabilirsiniz ama Huawei Mate20/20 Pro'nun duyurulmasından sonra Huawei'nin ne kadar güçlü geldiğini göreceksiniz."

Konuyla ilgili daha önce elimize ulaşan dedikodular da IceUniverse'in söyledikerini doğrular nitelikte. Eğer Samsung, Galaxy S8 ve S9'da yaptığı minimal değişikliklerden sonra, halen büyük inovasyonlarla karşımıza çıkmamayı seçerse büyük bir satış fiyaskosuyla karşılaşmamız olası görünüyor.