Galaxy S10'un Üç Arka Kamerasına Dair Detaylar Belli Oldu

Samsung Galaxy S10'un üç arka kameraya sahip olacağı yönündeki söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Fakat bu üç kameranın hangi özelliklere sahip olacağı bilinmiyordu. En azından şu ana kadar...

Bazı raporlara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un gelecek yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S10, üç farklı versiyona sahip olacak. Yine aynı raporlara göre premium model olan Galaxy S10 Plus, diğer modellerden farklı olarak üç arka kameraya sahip olacak ve endüstrinin en iyi kamera performanslarından birini sunacak.

TechnoBuffalo’nun ulaştığı bazı kaynaklar, Samsung’un Galaxy S10 ailesinde nasıl bir kamera kurulumu planladığını ortaya çıkarıyor. Buna göre tüm modeller 12MP’lik bir geniş açı kameraya ve 16MP’lik bir süper geniş açı kameraya sahip olacak. Galaxy S10 Plus, bu kameralara ek bir 13MP telefoto kameraya sahip olacak.

Tüm Galaxy S10 modelleri Samsung’un değişken diyafram teknolojisini kullanmaya devam edecek. Ayrıca Samsung, en iyi fotoğraf kalitesini sağlamak için üç kameranın elde ettiği görüntüleri yapay zeka destekli yazılımı ile birleştirecek. Samsung, yeni akıllı telefonlarında da optik görüntü sabitleme özelliği sunmaya devam edecek.

Bazı raporlar Galaxy S10’un ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacağını söylese de TechnoBuffalo’nun ulaşmış olduğu kaynaklar Samsung’un bu teknolojiyi önümüzdeki yıl hayata geçirmeyeceğini söylüyor. Ayrıca cihazların ekran boyutları da resmi olmayan kaynaklarca bildirilmiş durumda. Buna göre Galaxy S10 ailesi bütçe dostu 5.8 inçlik model, standart 6.1 inçlik model ve premium 6.4 inçlik model olmak üzere üç ayrı modelden oluşacak.