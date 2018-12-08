Samsung Galaxy S10'un Ucuz Versiyonunun Bazı Detayları

Samsung Galaxy S10 ailesi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Cihazın uygun fiyatlı versiyonu hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

Samsung, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S10'un uygun fiyatlı bir versiyonunu daha hazırlıyor. Cihazın ekrana gömülü parmak izi okuyucuya ve kavisli ekrana sahip olmayacağı elimize ulaşan bilgiler arasında.

Galaxy S10 Lite olarak adlandırılması beklenen cihazın tasarımı, kılıf üreticilerinin render görüntüleriyle ortaya çıktı. Parmak izi okuyucusunun cihazın yan tarafa konumlandırıldığını gösteren fotoğraflar, S10 Lite'ın düz bir ekranla geleceğini de doğrulamış oldu. Yan tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucusu, amiral gemisi seviyesindeki bir Samsung cihazında ilk defa kullanılmış olacak.

Galaxy S10 Lite'ın henüz birçok teknik detayı bilinmiyor olsa da arka tarafta çift arka kamera kurulumunu görüyoruz. Ancak bu şaşırtıcı bir durum değil, çünkü çift kamera artık sektör standardı haline geldi ve Galaxy A serisinde de üçlü ve dörtlü kamera kurulumlarını zaten görmüştük.