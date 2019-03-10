Galaxy S10'un Yüz Tanıması Kolayca Kandırılabiliyor

Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisinin yüz tanıma ekran kilidi, en eski aldatma yöntemleriyle kandırılabiliyor.

Akıllı telefonlarımızda barındırdığımız kişisel verilerimizi korumak için ekran kilidi olarak şifre, desen, parmak izi veya yüz tanıma teknolojilerini kullanmak durumundayız. Samsung'un geçtiğimiz ay içerisinde lanse ettiği ve büyük ilgi topladığı yeni akıllı telefonu Galaxy S10 ise yüz tanıma ile kilit açmada feci derecede sınıfta kaldı.

YouTube'daki Unbox Therapy kanalının sahibi Lewis Hilsenteger; Galaxy S10 cihazının ekran kilidini, bir başka telefon ile YouTube üzerinden açtığı kendi videosuyla kolayca kandırabildi. Buna fazlasıyla şaşıran ve hayretler içerisine düşen Hilsenteger, yüz tanıma teknolojisinin güvensizliği karşısında kullanıcıların parmak izi kullanmasını önerdi.

İtalya merkezli YouTube kanalı AndroidWorld ise Galaxy S10'un yüz tanıma ile korunan ekran kilidini sadece bir fotoğraf ile kolayca aşabildi. Yukarıda gördüğünüz iki video size Galaxy S10'un yüz tanıma teknolojisinin gerçekten güvensiz olduğunu tam olarak kanıtlayamadıysa bir de bu gönderiye bakın:

Sistemlerin açıkları ve gizlilik üzerine çalışmalarını yürüten Jane Manchun Wong'un kardeşi, yemek yedikleri sırada yeni Galaxy S10 Plus akıllı telefonunu Jane'e gösteriyor. Jane'de ilk iş olarak yüz tanıma teknolojisi ile cihaza erişip erişemeyeceğini test ediyor ve başarılı oluyor. Galaxy S10+ iki kardeşin yüzünü tamamen aynı olarak algılıyor.

Samsung'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2 boyutlu yüz tanıma teknolojisi kullanan cihazlardaki güvenlik açıkları yeni bir şey değil. Derinliği algılayamadıkları için herhangi bir fotoğrafı dahi gerçek insan sanabiliyorlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.