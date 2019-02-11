Samsung Galaxy S10'un Zincifre Kırmızısı Renk Seçeneği

Galaxy S10 ailesini önümüzdeki hafta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacak olan Samsung, ilginç renk seçenekleri arayışında.

Bundan birkaç gün önce, Kanarya Sarısı renginde Galaxy S10e modelinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Galaxy S10 ve S10 Plus'ın birçok renk seçeneğini de en net görüntüleriyle gördük ancak görünen o ki Samsung, 2019 model amiral gemisi cihazlarında sıradan renklerle yetinmeyecek.

Ortaya çıkan son Galaxy S10 render'ı, cihazın 'Cinnabar Red' yani Zincifre Kırmızısı rengini gözler önüne sermiş oldu. Yayınlanan fotoğrafta oldukça dikkat çekici görünen telefondaki anime karakterli duvar kağıdı detayı ise bu fotoğrafın gerçek olmayabileceği veya cihazın özel bir sürümüne ait olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Zincifre: İndirgenmesi sonucu cıva elde edilen bir cevher

Üçlü arka kamera kurulumu, Infinity-O ekran tasarımı ve ekrana gömülü parmak izi okuyucuyla gelecek olan Galaxy S10 ile ilgili her geçen gün yeni bir bilgi elimize ulaşıyor. Samsung'un aylardır konuşulan Galaxy S10 ailesini 20 Şubat itibariyle tüm detaylarıyla görmüş olacağız.