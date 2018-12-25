Samsung Galaxy S10'un Tam Ekran Boyutları Ortaya Çıktı

Ice Universe tarafından atılan bir tweete göre Samsung, Galaxy S10 5G ve Galaxy Note19 ile birlikte ekran boyutunu ciddi şekilde büyütecek.

2019 yılının en merak edilen akıllı telefonlarından biri tartışmasız bir şekilde Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 serisi olacak. Sızıntılara göre Samsung, Galaxy S10 serisini 4 ayrı model olarak piyasaya sürecek. Bu dört model birbirlerinden uygun fiyatlı ‘lite’ versiyon, standart versiyon, büyük ekranlı ‘plus’ versiyon ve daha da büyük ekranlı 5G versiyon olarak ayrılacak.

Daha önce gerçekleştirdiği tutarlı sızıntılarla bilinen Ice Universe, Galaxy S10 serisi ve Galaxy Note10’un tam ekran boyutlarını açıklığa kavuşturdu. Buna göre Galaxy S10 serisinin ve Galaxy Note 10’un tam ekran boyutları aşağıdaki gibi olacak. Parantez içinde belirtilen boyutlar, cihazların resmi olarak açıklanan ekran boyutları olacak.

Galaxy S10 Lite: 5.75 inç (5.8 inç)

Galaxy S10: 6.11 inç (6.1 inç)

Galaxy S10 Plus: 6.44 inç (6.4 inç)

Galaxy S10 5G: 6.66 inç (6.7 inç)

Galaxy Note10: 6.75 inç (6.8 inç)

Bu sızıntıya göre Samsung, Galaxy Note10 ile birlikte ekran boyutunu iyiden iyiye büyütmüş olacak. Ancak özellikle son birkaç yılda Galaxy S serisi ile Galaxy Note modellerinin birbirine yakın ekran boyutlarına sahip olması fazlasıyla tartışılmış, iki amiral gemisi serisinin birleştirilebileceği dahi konuşulur hale gelmişti. Bu nedenle Galaxy Note10’un büyük bir ekrana sahip olması çok fazla eleştirilmeyecektir. Ayrıca Infinity-O tasarımı, cihazın kasa boyutunun ekranın devasa boyutlara ulaşmasına rağmen Galaxy Note9’dan çok da büyük olmamasını sağlayacaktır.