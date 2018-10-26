Samsung'un yeni amiral gemisi, Xiaomi Mi Mix 3'ü zorlayacak gibi görünüyor.

Samsung’un Galaxy serisinin onuncu yıl dönümü şerefine çıkardığı yeni amiral gemisinin adı tahmin ettiğiniz gibi Galaxy S10 olacak. Söylentilere göre firma telefonu üç farklı versiyonda çıkaracak.

En ucuz versiyonun 64 GB dâhili hafızayla gelmesi beklenirken Samsung’un daha cömert seçeneklerinin olacağı da düşünülüyor. Yine söylentilere göre, daha gelişmiş Samsung versiyonlarındaki dâhili depolamada UFS 3.0 depolama biriminin kullanılacak.

UFS 3.0; 128, 256 ve 512 GB seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Samsung, yeni uygulama ile bellek bant genişliğinin iki katına çıkacağını söyledi. Görünüşe göre Samsung Galaxy S10 bu özelliğinin öncülüğünü yapacak. 512 GB’a kadar dâhili depolama sunan cihazların en azından bir versiyonunun 10 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Samsung’un mevcut amiral gemileri 6 GB’a kadar bir RAM ile geldikleri için bu fazlasıyla büyük bir artış olacaktır.

Söylentilerdeki başka bir detay ise Samsung’un amiral gemisi Galaxy S10'un, Xiaomi Mi Mix 3’ün %93,4’lük ekran gövde oranı ile yarışabileceği söylentisi. Cihazın 4000 mAh’lik bir bataryayı da bünyesinde barındırması bekleniyor. Galaxy S10 kusursuz bir cihaz gibi düşünebilirsiniz ancak bazı kötü haberlerimiz de mevcut. Samsung diğer cihazlarında olduğu gibi telefonda bir jack girişi bulundurmayabilir.