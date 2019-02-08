Samsung Galaxy S10e'deki Hayallerimizi Yıkan Detay

Samsung Galaxy S10e, amiral gemisi özellikleri uygun fiyata sunarak iPhone XR'a direkt olarak rakip olacak. Ancak Galaxy S10e'nin bir özelliği, ciddi şekilde hayal kırıklığı yaratabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşık 20 Şubat’ta gerçekleştireceği lansman etkinliğinde Galaxy S10 ve Galaxy S10+ ile birlikte iPhone XR’a doğrudan rakip olacak Galaxy S10e’yi de tüketicilerin beğenisine sunacak. Premium Galaxy S10 modelleri ile aynı işlemciye sahip olacak Galaxy S10e, kamera ve RAM kapasitesi gibi bazı özelliklerden feragat ettiği için daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak.

Daha önce pek çok amiral gemisi için isabetli sızıntılar gerçekleştirmiş olan Roland Quandt, Alman internet sitesi Winfuture’da Galaxy S10e’ya ait olduğu iddia edilen bazı basın görsellerini paylaştı. Görsellere göre Galaxy S10e, daha önceki sızıntıların da gösterdiği gibi Infinity-O ekran tasarımına sahip olacak ve cihazın arkasında doğal portre modunu destekleyen çift arka kamera bulunacak.

Fakat paylaşılan fotoğraflarda çok önemli bir detay bulunuyor. Cihazın arka tarafında herhangi bir fiziksel parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Dahası, cihazın sağ tarafında alışık olduğumuz tipte bir güç tuşu da bulunmuyor. Bunun yerine Sony amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz daha geniş, parmak izi tarayıcı entegre edilmiş bir güç tuşu bulunuyor. Kısacası Galaxy S10e, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olmayacak.

Apple, iPhone XR ile beklentilerinin üzerinde bir başarı elde etti. Öyle ki iPhone XR satış sayısı ile premium modeller olan iPhone Xs ve iPhone Xs Max’i geride bırakmış durumda. Bu durum, Samsung için büyük bir avantaj oluyor. Zira şirket, Galaxy S10e satışlarını artırmak için premium bir iPhone modelini değil uygun fiyatlı modeli geçmek zorunda. Fakat görseller doğruysa bu avantaj, dezavantaja dönüşebilir.

Neredeyse tüm Android amiral gemileri ekrana gömülü parmak izi tarayıcı kullanmaya başladı. Dahası, Apple’ın da yakında bu teknolojiye geçiş yapabileceği söyleniyor. Böyle bir ortamda Samsung’un fiziksel parmak izi tarayıcılı bir cihaz tanıtması, beklentilerin altında bir hamle olacaktır. Dahası, cihazın yanına konumlandırılmış parmak izi tarayıcı, arka taraftaki tarayıcıdan daha küçük olacağı için kullanımı zorlaştıracaktır.

Apple da Samsung gibi uygun fiyatlı iPhone XR’ı geliştirirken ekran, kamera, RAM gibi bazı özelliklerde kısıtlamaya gitti. Fakat ana amacı güvenlik olan Face ID’yi uygun fiyatlı iPhone modelinde de sunmayı ihmal etmedi. Samsung, fiziksel parmak izi tarayıcıdan daha güvenli olduğunu savunduğu ultrasonik parmak izi tarayıcıyı Galaxy S10e modelinde tüketicilere sunmazsa, güvenlik konusunda iPhone XR’ı bir adım geriden takip etmiş olacak.