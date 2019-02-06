Galaxy S10e, Devasa Ekran Deliği ile Kanlı Canlı Paylaşıldı

Galaxy S10e, Samsung hayranlarının fazlasıyla tepkisini çekebilecek devasa ekran deliği ile görüntülendi.

Samsung, 20 Şubat’ta gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde üç ayrı Galaxy S10 modeli tanıtacak olsa da şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar premium model Galaxy S10+ ve standart model Galaxy S10 üzerine yoğunlaşmıştı. Çevrimiçi olarak yeni paylaşılan bir görsel, uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S10e’yi kanlı canlı ortaya çıkardı.

Fotoğraflarda gördüğümüz kadarı ile Galaxy S10e, gerçekten de Infinity-O ekran tasarımına sahip olacak. Fakat ekran değili Galaxy A8s ile benzer şekilde 0.5mm genişliğinde olacak. Samsung, Infinity-O tasarımı çentikli tasarımın önüne koysa da bu kadar büyük bir ekran deliğinin bazı damla çentiklerden bile daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy S10e, temel olarak diğer Galaxy S10 modelleri ile aynı donanıma sahip olacak. En büyük fark ise RAM’in 6GB, depolamanın 128GB, arka kameranın ise iki kamera ile sınırlandırılmış olması. Yine de cihaz hem donanımı ile hem de fiyatı ile amiral gemisi olduğunu kesinlikle hissettirecek.