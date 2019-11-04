Galaxy S11'in Kamerasıyla İlgili Çarpıcı Detay Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy 11'de 108 MP Samsung ISOCELL Bright sensörlerini kullanacağı öne sürüldü. Güney Koreli şirket uzun zamandır ana kamera olarak 12 MP'lik sensörler kullanıyordu ve 108 MP'lik sensör ile büyük bir sıçrama gerçekleştirmesi muhtemel.

Samsung'un Galaxy S10 ve Note 10'da sunduğu kamera kalitesi, yeni iPhone modelleri ve Mate 30 serisi akıllı telefonların ardından bir miktar gölgede kaldı. Samsung, rekabetin farkında ve bu alanda üstünlüğü geri alabilmek için Galaxy S11'de daha iyi bir kamera sunmaya çalışıyor.

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Galaxy S11'in 108 MP Samsung ISOCELL Bright (S5KHMX) görüntü sensörünü kullanma ihtimali yüksek. Ancak Galaxy S11, böylesine iddialı bir kamera sensörüyle gelecek ilk akıllı telefon olmayacak.

Yılın en iddialı telefonlarından biri olarak gösterilen Xiaomi Mi CC9 Pro yarın tanıtılacak ve cihaz, 108 MP'lik kamera sensörüne sahip olacak. Ayrıca Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi Mi Note 10 da yeni HMX sensörle piyasaya sürülecek. Ayrıca Samsung için asıl zorluk kameranın optimizasyonu olacak ve bunun için kamera yazılımının ciddi anlamda fark yaratması gerekiyor.

Samsung ISOCELL Bright HMX, benzersiz bir mobil görüntü sensörü ve Xiaomi ile yapılan iş birliği sonucu ortaya çıktı. Yeni sensörlerle mobil kameraların ileri teknoloji DSLR fotoğraf makinesine eşdeğer bir çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Detaylar açısından zengin, son derece keskin fotoğraflar sağlayan 100 milyondan fazla efektif piksel ile ISOCELL Bright HMX, aşırı düşük ışık koşullarında bile olağanüstü fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca yeni sensörler, gelişmiş çekimler için saniyede 30 kare (fps) çözünürlükte 6K (6016x3384) çözünürlüklü kayıpsız video kaydını destekiyor.

Diğer yandan Galaxy S11, son dönemde adından sıkça söz ettiren Exynos 9830 işlemcisiyle gelebilir. Exynos yonga seti serisinin yeni üyesi, Galaxy S10'a güç veren Exynos 9820'nin halefi olarak görülüyor. Tüm bunların yanı sıra Galaxy S11'in, Galaxy S10'daki 19:9 çerçeve oranı yerine, 20:9 ekrana sahip olması bekleniyor. Bu değişiklikle ekran, Galaxy A70 ve Galaxy A80 ile aynı en boy oranına sahip olacak.

Galaxy S11'in Samsung'un 2020 yılında piyasaya süreceği ilk amiral gemisi akıllı telefonu olması bekleniyor ve her zamanki gibi cihazdan beklentiler oldukça yüksek.