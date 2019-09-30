Yeni Bir Patente Göre Galaxy S11’de Spektrometre Olacak

Ortaya çıkan yeni bir patente göre Samsung, gelecek nesil cihazlarında spektrometre sensörüne yer verecek. Bu sayede kullanıcılar; cildin su miktarı, vücut yağ yüzdesi ve gıdaların besin değeri gibi farklı şeyleri belirleyebilecekler.

Akıllı telefonların işlevleri her geçen yıl yepyeni bir boyuta taşınıyor. Artık sadece telefon olma özelliğini taşımayan akıllı telefonlarsa son birkaç yılda büyük ölçüde gelişti. Akıllı kameralardan adımsayarlara ve kalp atış hızı sensörlerine kadar sağlıkla ilgili işlevler bile tek bir cihazın içinde sunuluyor. Şimdiyse Samsung, akıllı telefonların işlevlerine bir yenisini ekliyor.

Ortaya çıkan yeni bir patente göre Samsung, gelecek akıllı telefonlarını kızılötesi spektrometre ile donatabilir. Bu sensör ise cildinizin su miktarını, vücut yağ yüzdesini ve gıdaların besin değerini belirleyebilir. Esasında bir nesnenin bileşimini belirlemek için kimyasal kütleleri sıralayan ve ölçen bu sensörler, aynı zamanda bir ürünün ne kadar taze olduğu ya da ilaçların sahte olup olmadığını anlamaya da yardımcı olabilir.

Bu özelliğe sahip olan ilk cihaz, Samsung Galaxy S11 olabilir:

Samsung'un bu yeni nesil teknolojiyi ilk olarak hangi ürününde ve ne zaman kullanacağına dair resmi bir açıklama yok ancak farklı kaynaklar, Galaxy S11’in bu teknolojiyi kullanmak için ideal olduğunu belirtiyor. Daha önceki sızıntılar, cihazda yeniden dizayn edilmiş kamera ve sensörler olacağını söylüyordu. Bu da bu iddiaları biraz daha güçlendiriyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Galaxy S11'in 108 MP'lik kamera sensörüne sahip olacağı ve 5x optik yakınlaştırma sunacağı yönündeydi. Bu noktada cihaza eklenecek bir yüz tanıma sistemi veya spektrometre, Samsung için işlerin daha da yolunda gitmesini sağlayabilir.

Samsung, bu patent için bu yılın mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (WIPO) başvurularda bulundu. "Çok Sayıda Işık Kaynağı İçeren Elektronik Cihaz" başlıklı bu patent, 26 Eylül 2019'da resmileşti.