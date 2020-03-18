Christou Visuals isimli bir film ekibi, Samsung'un yeni telefonu Galaxy S20+'ın kamerasının 8K video çekim kalitesini test etti. Norveç'in kuzeyine gidip burada 8K çekimler yapan ekip, Galaxy S20+'ın neler sunduğunu açıkça sergiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta duyurduğu yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20, en çok kamera özellikleriyle ön plana çıktı. Serinin tüm üyeleri fazlasıyla gelişmiş kamera donanımlarına sahipler ancak model yükseldikçe, söz konusu telefonların özellikle de yakınlaştırma kapasitesi artıyor ve Galaxy S20 Ultra, 100x yakınlaştırmaya ulaşıyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarındaki en etkileyici özelliklerden bir tanesi, 8K video çekebiliyor olmaları. Bu etkileyici özellik, pek çok tüketicinin de merak ettiği bir konuydu ve şimdi elimizde, Galaxy S20+'ın 8K video çekimlerinin neler sunabileceğine dair bir içerik var. Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, Samsung'un Galaxy S20 ile benzersiz bir video çekim imkanı sunduğunu gözler önüne seriyor.

Samsung'un Galaxy S20+ modeli ile çekilen 8K görüntüler, "Christou Visuals" isimli bir çekim ekibinden geliyor. Ekip üyeleri, Galaxy S20+'ın neler sunabildiğini gösterebilmek için Lofoten takımadalarına yani Norveç'in kuzeyine gittiler. Kuzey Kutup Dairesi'nin içerisinde bulunan Lotofen takımadaları, Dünya'da yaşamın sürdüğü en kuzey bölgelerden bir tanesi ve eşsiz bir coğrafyaya sahip.

Christou Visuals ekibi, sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüleri elde edebilmek için herhangi bir ek uygulama kullanmadı. Görüntüler, doğrudan Galaxy S20+'ın Kamera uygulaması üzerinden çekildi ve ekip, sadece bazı bölgelerde bir gimbal kullandı. Ekip, gimbal ile sabitlediği görüntüyü Samsung'un Süper Sabit Video modu ile destekledi. Ortaya çıkan görüntüler ise zaten benzersiz olan bir coğrafyayı daha da etkileyici bir hale getiriyor.

Norveç'in kuzeyinde, Galaxy S20+ ile çekilen 8K video

Az önce izlediğiniz video, Galaxy S20+'ın kamerasının ne kadar iyi bir kalite sunduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Ancak şunu da açıkça belirtmek gerekiyor ki az önceki video çok büyük bir ihtimalle hiçkimse tarafından 8K olarak izlenmeyecek. Çünkü şu an için 8K oynatma yapabilen görüntü araçlarının sayısı yok denecek kadar az ve pek çok kullanıcı hala, FHD çözünürlük sunan ekranlar kullanıyorlar.