Samsung Galaxy S20'nin Gece Modu Performansı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S20 serisinin öne çıkan önemli özelliklerinden biri de çoklu kamera kurulumu olacak. Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S20'nin düşük ışıktaki kamera performansı Galaxy S10 ile karşılaştırıldı.

Samsung, Galaxy S20 serisini yarın gerçekleşecek Unpacked etkinliği ile tanıtılacak. Yeni nesil amiral gemisi serisinin donanım gücünün yanı sıra yükseltilmiş kameralarla gelmesi bekleniyor. Samsung Galaxy S20'nin kamerasının merakla beklenen gece modu performansı, sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

XDA Developers yazarı Max Weinbach, Galaxy S10 ve Galaxy S20 ile çekildiğini belirttiği düşük ışıklı iki sahnenin fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, Galaxy S20 ile çekilen fotoğrafların Galaxy S10 ile çekilenlerden çok daha iyi olduğu görülüyor. Galaxy S20 ile çekilen her iki fotoğraf da biraz daha parlak ve daha yüksek ayrıntılar göze çarpıyor.

Galaxy S20'nin kamerası, her şeye rağmen Galaxy S10'a kıyasla çok büyük bir sıçrama göstermiyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ın Galaxy S10 ve Note 10'un 12 MP'lik kameralarından 0.4 mikron daha büyük piksel boyutu (1.8 mikron) sunan birincil arka kamera ile geleceği söyleniyor. Ayrıca Galaxy S20'nin kamerasında f/1.8 diyafram açıklığı olması bekleniyor. Galaxy S10 ve Note 10 kameraların F1.5'lik daha geniş bir diyaframı vardı.

Galaxy S20 Ultra'dan gelecek fotoğraf örneklerini görene kadar, 108 MP'lik ana kamerasının gece çekimlerinde nasıl bir performans göstereceğini söylemek mümkün değil. Ancak amiral gemisi serisinin en üst modelinin Galaxy S20 ve S20+'dan önemli ölçüde daha iyi olacağını öngörebiliriz.

Galaxy S10 ve Galaxy S20 ile çekilen fotoğraflar