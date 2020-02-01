Samsung Galaxy S20 Serisinin Görüntüleri Twitter'dan Yayıldı

Samsung'un Galaxy S20 serisinin üç telefonunun görüntüleri sosyal medyada görüntülendi. Samsung'un yeni nesil amiral gemisi olması beklenen S20'nin 11 Şubat'ta piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Samsung, 11 Şubat'ta yeni nesil amiral gemisi Galaxy S20'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar telefonun tasarımına ilişkin çok sayıda resmi olmayan yorum internette yayılmıştı. Şimdi, piyasaya çıkışa yakın bir zamanda, üç Galaxy S20 modelinin de görüntüsü sosyal medyada yer aldı.

Görüntüde üç modelin de, yani Galaxy S20, S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra'nın da arka paneli görülüyor. Üç modelin de kamerası bulanıklaştırıldığı için hangi cihazın ne kadar kameraya sahip olduğunu anlamak mümkün olmadı. Bununla birlikte, üç modelin de birbirinden boy itibariyle farklı olduğu görülüyor.

6 Mart'ta piyasaya çıkıyor

Yorumlara bakılırsa, boyu en uzun cihaz Galaxy S20 Ultra, en kısa olansa Galaxy S20. Blurlanmış kameralara bakılırsa, Galaxy S20 Ultra diğerlerine göre daha büyük bir dörtgen kamera yerleşimine sahip. Güney Koreli teknoloji devinin 3 modelini de 11 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Galaxy S20'nin piyasaya çıkış tarihiyse, Sammobile'ın iddiasına göre 6 Mart.

Fiyatlar söz konusu olduğunda, haberlere göre Galaxy S20 Ultra 5G 1300 dolara, Galaxy S20 4G 899 euroya ve 5G varyantı 999 euroya satılacak. Galaxy S20+ 5G fiyatıysa 1099 euro. Samsung'un Galaxy Fold’dan sonra çıkaracağı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in satış fiyatının 1500 dolar olacağı iddia ediliyor. Doğal olarak bir amiral gemisi olması beklenen Galaxy Z Flip; 8 GB RAM’e ve UFS 3.0 256 GB dâhili depolama alanıyla gelecek. Cihazın ana ekranı 6,7 inç, ikinci ekranı ise 1,05 inç boyutlarında olacak.

Öte yandan önce Çin’i daha sonra da diğer ülkeleri etkileyen Corona virüsü Samsung Galaxy S20’nin aksesuarlarını da etkiledi. Ortaya çıkan virüs vakaları sebebiyle Galaxy S20’nin aksesuarlarında gecikme yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle kaplar ve ekran koruyucular Çin’de üretiliyordu. Dolayısıyla Galaxy S20 almak isteyenler, kılıf ve ekran koruyucu için salgının bitmesini beklemek zorunda kalabilir.