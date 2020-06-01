Samsung Galaxy S20 İçin Aylık Abonelik Hizmeti Başlattı

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S20'yi daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen bir abonelik sistemi başlattı. Samsung Access ismi verilen sisteme dahil olanlar belli bir aylık ücret karşılığında Samsung’un son amiral gemisine ulaşabiliyorlar.

Bazı akıllı telefon üreticileri, yüksek fiyat etiketine sahip akıllı telefonlarını tüketicilerle buluşturmak için aylık abonelik sistemini tercih edebiliyor. Böylece tüketiciler, en yeni akıllı telefonlara büyük meblağlar vermek yerine aylık abonelik sistemi ile sahip(!) oluyorlar.

Apple, yukarıda bahsettiğimize benzer bir abonelik sistemi sunarak iPhone hayranlarını uygun ödeme koşullarıyla en yeni iPhone'larla buluşturuyor. Şimdi ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung da bu hizmeti sunmaya başladı.

Samsung Access ismi verilen hizmet, abonelere Samsung’un en yeni akıllı telefonlarını kullanma imkanı sunuyor. Samsung Access hizmetine abone olanlar, yükseltme öncesinde kullandıkları akıllı telefonu Samsung’a iade ediyorlar. Samsung, iade sonrasında piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefonu aboneye ulaştırıyor.

Samsung Access’e abone olanlar, mevcut telefonlarını dokuz ay kullandıktan sonra yeni sürüm akıllı telefon talep edebiliyorlar. Hizmete abone olanlar, isterlerse hizmete abone olduktan üç ay sonra aboneliklerini iptal edebiliyorlar.

Samsung’un yeni abonelik hizmetinde telefon yükseltmenin yanında bazı avantajlar da sunuluyor. Abonelik kampanyasına dahil olanlar Premium Care korumasına, 1TB OneDrive depolama alanına ve premium Office uygulamalarının dahil olduğu Microsoft 365’e sahip oluyorlar.

Samsung Access’e abone olanlar, Galaxy S20 için aylık 37 dolar ödeyecekler. Samsung, abonelik sisteminde yer alan diğer telefonlar için ise farklı ücretler belirledi. Galaxy S20 Plus için abone olan kullanıcılar 42 dolar, S20 Ultra için abone olanlar ise ayda 48 dolar ödeyecekler.

Samsung Access, şu anda Türkiye’de kullanılmıyor. Ayrıca abonelik hizmetinin önümüzdeki dönemde Türkiye’de sunulup sunulmayacağı da henüz belli değil. Yine de merak edenler Samsung Access’e buradaki bağlantıdan ulaşıp daha fazla bilgi alabilirler.