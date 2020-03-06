Samsung Galaxy S20 Serisi İkinci Güncellemesini Aldı

Samsung, Galaxy S20 ailesi için ikinci OTA güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, özellikle kamera tarafındaki sorunları çözmeye odaklanıyor.

Samsung, geçen hafta Galaxy S20 Ultra için ilk OTA güncellemesini yayınlayarak kamera kalitesini, otomatik flaş işlevini ele almış ve mart güvenlik yamasını getirmişti. Teknoloji devi şimdi de Galaxy S20 serisi için ikinci OTA güncellemesini Güney Kore'de yayınladı.

Yeni güncelleme, yaklaşık 250 MB boyutunda ve Galaxy S20 ailesinin üç modeline de geldi. Güncelleme, özellikle otomatik odaklamada gözlenen tutarsızlıkları gidererek, cihazların kamera kalitesine daha fazla iyileştirme getirmeyi amaçlıyor.

S20, S20+ ve S20 Ultra için yeni güncelleme G981NKSU1ATC2, G986NKSU1ATC2 ve G988NKSU1ATC2 sürümleriyle geldi. Güney Kore'deki kullanıcıların bildirdiğine göre Galaxy S20 Ultra'nın hem otomatik odaklama hem de manuel odaklama işlevlerinde geliştirmeler yapıldı. Ayrıca gezinme hareketlerinin de iyileştirildiği bildiriliyor.