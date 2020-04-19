Samsung, Galaxy S20 Ultra Güncellemesini Geri Çekti

Galaxy S20 Ultra'da yaşanan sorunları çözmek için büyük bir çaba harcayan Samsung'da işler yolunda gitmiyor. Şirket, hatalar nedeniyle Galaxy S20 Ultra için yaptığı son güncellemeyi geri çekmek zorunda kaldı. Hatalar arasında yeşil ekran verme ve yavaş şarj etme sorunu bulunuyor.

Samsung’un Galaxy S20 Ultra'daki sorunları çözmek için gösterdiği çabalar pek plana uygun ilerliyor gibi görünmüyor. SamMobile'ın haberine göre, Samsung, Galaxy S20 Ultra için yaptığı son güncellemeleri, arıza bildirimleri nedeniyle geri çekmek zorunda kaldı. Şirket bu kararın nedeninin ne olduğunu açıklamadı ancak kullanıcılar yüksek yenileme hızını kullanacağı zaman yeşil ekran görünümü ve yavaş şarj olma gibi hataları bildirmişti.

Samsung konu hakkında açıklama yapmadı. Şirket, yeşil ekran ve bunun gibi diğer hataları (örneğin kameranın yavaş otomatik odaklanması) çözmek için çabalarken, Samsung'un en son amiral gemisinin bu hataları nedeniyle piyasaya güçlü çıkışına gölge düştü. Bunun yanı sıra cihazın 1.400 dolarlık (9.713 TL) fiyatı ile bu sorunlar birleşince kullanıcıların kafasındaki soru işaretleri de artıyor.

120Hz'de ortaya çıkan sorun

Kullanıcıların Samsung Galaxy S20 Ultra için paylaştıkları ekran görüntülerinde cihazın ekranı yeşile dönerken görülüyordu. Uygulama geçişlerinde de değişmeyen bu durum için şimdilik tek çözüm cihazı kapayıp açmak. Galaxy S20 Ultra'daki bu sorun ekran yenileme hızı 120 Hz'deyken ve parlaklık %30'un altında olduğunda görülüyor. Yine bilinen bir başka şey de bu sorunun Snapdragon 865 işlemcilerde değil Exynos 990 işlemcilerde ortaya çıkması.

Serisinin en büyük cihazı olan Galaxy S20 Ultra, bu büyük gövdesinin hakkını 6,9 inçlik dev ekranla veriyor. Tıpkı S20 ve S20 Plus'ta da olduğu gibi ekranın içerisine dahil edilen bir ön kameraya sahip Galaxy S20 Ultra, standart çizgileri yakından takip ediyor.

Aslında hem SD 865 hem de Exynos 990'da Samsung’un geliştirdiği 7 nm EUV teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde daha az yer kaplayan yongalar daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek performans sunuyor. Her iki yonga da dörder adet ARM Cortex A55 çekirdeklerine sahipken, Snapdragon 865’te dört adet A77 bulunuyor. Exynos 990'da ise A77 yerine iki adet A76 ve Exynos M5 çekirdekleri yer alıyor.