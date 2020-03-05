Samsung Galaxy S20 Ultra, Parçalarına Ayrıldı

Geçtiğimiz ay tanıtılan Samsung Galaxy S20 Ultra’ya dair en dikkat çeken şey, hiç şüphesiz 108MP çözünürlüğündeki kamerası olmuştu. Akıllı telefon tamiri konusu uzman bir şirket olan iFixit, cihazın kapağını kaldırdı ve kamera modülünün ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Galaxy S20 Ultra, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi serisinin en yüksek donanımlı versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Cihazın en dikkat çeken tasarım öğesi, arkasında bulunan dikdörtgen kamera modülü olmuştu. Söz konusu bölüm, 108MP (Geniş açı) + 48MP (Telefoto) + 12MP (Ultra geniş açı) + 0,3MP (derinlik sensörü) olmak üzere dört farklı lense ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon tamirinde otorite şirketlerinden olan iFixit, Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kapağını kaldırdı ve içindeki bileşenleri mercek altına aldı. iFixit'in asıl amacı cihazın tamir edilebilirliğini puanlamaktı ancak inceleme, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Bunlardan biri de kamera sensörlerinin boyutlarıydı.

Samsung Galaxy S20 Ultra ile iPhone 11 Pro'nun kamera sensörleri arasındaki farklar

Daha yüksek megapiksel ya da daha büyük sensör boyutu, daha kaliteli fotoğraflar için bir garanti sunmasa da Samsung'un bu konuda ciddi bir gelişme gösterdiğini söylemek mümkün. Bununla birlikte iyi bir fotoğraf kalitesi için donanım kadar yazılım da önemlidir. Sensör donanımı ile iPhone 11 Pro'yu ezip geçen Galaxy S20 Ultra'nın fotoğraf kalitesinde ne kadar üstünlük sağladığı kullanıcıların takdirine kalmış.

iFixit ayrıca 100X zoom yeteneğine sahip sensörün yer aldığı bölümün de görüntülerini paylaştı. 100x zoom yeteneğine sahip olan kamera, oldukça kalın ve çok katmanlı bir yapıya sahip olduğundan cihaza yan yerleştirilmiş durumda. Görüntüler, cihaza yerleştirilen bir ayna aracılığı ile dış dünyadan alınıp bu sensöre yansıtılıyor. Galaxy S20 Ultra’nın teknik özelliklerine aşağıdan listeden, detaylarına ise buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra özellikleri