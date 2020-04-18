Samsung Galaxy S20 Ultra’daki Hata İçin Güncelleme Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 Ultra’larda görülen yeşil ekran hatası için güncelleme yayınlanacağını açıkladı. Şirket, güncelleme için net bir tarih vermezken güncellemenin en kısa sürede yayınlanacağını söyledi.

Bundan iki gün önce paylaştığımız bir yazımızda sizlere Samsung Galaxy S20 Ultra’da görülen sinir bozucu bir hatadan bahsetmiştik. Samsung’un yaklaşık iki ay önce duyurduğu yeni serisinin en iyi telefonu S20 Ultra, bazı kullanıcılarına ekranı yeşil bir tonda gösteriyordu.

Samsung Galaxy S20 Ultra’da gözüken bu can sıkıcı hata, Samsung hakkında uzun süredir devam eden Exynos işlemci tartışmalarını da yeniden körüklemişti. Zira S20 Ultra’da görülen son hata, telefonun yalnızca Exynos işlemcili modellerinde görülüyordu. Bugünse Samsung tarafından bu hataya dair bir açıklama yapıldı.

En yakın zamanda güncelleme yayınlanacak:

Samsung’un topluluk sayfasında yaptığı açıklamaya göre şirket, Galaxy S20 Ultra akıllı telefonlarında görülen bu hatayı en kısa sürede düzeltmek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak. Yapılan açıklamaya göre yayılan güncellemeyle bu sorun ortadan kalkacak ve bir daha hiçbir zaman gözükmeyecek. Ancak güncellemenin ne zaman geleceği henüz belli değil.

Samsung Galaxy S20 Ultra’da görülen yeşil ton hatası, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve aynı zamanda kameraya da iyileştirmeler getiren nisan ayı güvenlik güncelleştirmesinden sonra görülmeye başladı. Güncellemeyle birlikte Samsung, cihazın en çok eleştirilen otomatik odaklanma problemini ortadan kaldırsa da yeni bir hata olan yeşil ton hatasının çıkmasına zemin hazırladı.

Samsung’un amiral gemisinde görülen sinir bozucu hata, Exynos 990’lı modeli kullanan kullanıcıların cihazın ekranını 120 Hz tazeleme hızına getirmesi ve ekran parlaklığının %30’un altına çekilmesiyle kendini göstermeye başlıyor. Problemin yalnızca Exynos işlemcili modellerde görülüp bildirilmesi de Samsung’un üzerindeki Exynos baskısını artırıyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir yazımızda yine Exynos 990’lı Samsung Galaxy S20 Ultra’larda meydana gelen sorunlardan ve şikayetlerden bahsetmiştik. Buna göre bazı kullanıcılar, telefon ağır bir işlem yapmazken bile aşırı ısınmadan kaynaklı performans düşüklüğü şikayetinde bulunuyordu. Samsung’un Exynos konusunda gelen şikayetleri değerlendirip değerlendirmeyeceğini ise önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.