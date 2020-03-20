Samsung Galaxy S20 Kodlarında Gizemli Bir Cihaz Keşfedildi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, hem Exynos hem de Snapdragon tarafından desteklenen Galaxy S20, S20 + ve S20 Ultra’nın çekirdek kaynak kodunu yayınladı. Kod satırlarının arasında “Zodiac” projesi olarak adlandırılan yeni bir cihaza dair önemli ipuçları keşfedildi.

Mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers, Samsung Galaxy S20 serisinin kaynak kodlarında gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen yeni modellere ilişkin çok önemli bilgiler buldu. XDA Developers’a göre kodların arasında keşfedilen Project Canvas, daha önce Ice Universe'ün de ortaya koyduğu, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Note 20 serisine işaret ediyor.

Bir diğer ipucu ise Project Winner2. İlk Galaxy Fold'un “Project Winner” olarak dosyalandığı göz önüne alındığında, Project Winner2'nin Galaxy Fold 2’yi simgelediğini düşünmek çok da yanlış olmayacaktır. GalaxyClub bu kod adını geçen ay bildirmişti. Daha önce, Galaxy Fold 2'nin “champ” kod adına sahip olduğu yönünde bazı söylentiler vardı. Adı geçen kod adı, Samsung'un üzerinde çalıştığı farklı bir katlanabilir cihaz olabilir.

Samsung’un paylaştığı kodlar, Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 modellerinde Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinin kullanılacağını gösteriyor. Güney Koreli marka, Snapdragon 865'i Galaxy S20 serisinde de kullanıyor. İlk Galaxy Fold’da ise Snapdragon 855 bulunuyordu. Dolayısıyla serideki yeni modelin SD855’in halefi tarafından desteklenmesi gayet mantıklı.

XDA Developers ayrıca Samsung Galaxy Z Flip'in çekirdek kaynak kodunda, Qualcomm Snapdragon 855'i temel alan “Project Zodiac” adlı yeni bir cihaz keşfetti. Aktarılan bilgilere göre söz konusu telefon, yalnızca Çin’de satışa çıkacak ancak şu anda bu cihaz hakkında çok fazla detaya sahip değiliz.

Kaynak kodları, önümüzdeki dönemin Samsung için bir hayli hareketli geçeceğini gösteriyor ancak COVID-19 salgını, Güney Koreli şirketin planlarını sekteye uğratabilir. Yine de birkaç ay içinde bazı yeni Galaxy modellerini piyasaya sürülürken görebiliriz.