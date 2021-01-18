Samsung Galaxy S21 Parçalarına Ayrıldı [Video]

PBKRreviews isimli bir YouTube kanalı, Samsung'un çiçeği burnunda amiral gemisi Galaxy S21'i parçalarına ayırdı. Yapılan işlemlerde, bu akıllı telefonun ne kadar kolay bir şekilde tamir edilebileceği ortaya konulmuş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak'ta düzenlediği bir Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni ürünlerini duyurdu. Şirketin duyurduğu ürünler arasında 2021 model amiral gemileri Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Buds Pro isimli kulaklık ve Galaxy SmartTag olarak isimlendirilen kayıp bulucu cihaz yer alıyordu. Şimdiyse 15 Ocak'ta, Galaxy S21'le ilgili dikkat çekici bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Yeni bir akıllı telefon piyasaya sürüldüğünde, bu cihazların içini açan bazı YouTube kanalları var. Hatta bu alandaki en bilindik kanal olan iFixit, telefonların içini açtıktan sonra tamir edilebilirlik açısından ne kadar iyi olduğunu planlıyor. İşte Galaxy S21'in de içi açıldı ve bu telefonun tamir edilebilirlik durumunun nasıl olduğu gözler önüne serildi. Ancak 15 Ocak'ta paylaşılan video, iFixit tarafından değil, PBKRreviews isimli kanal tarafından hazırlanmıştı. Telefonun duyurulduğu gibi nasıl ele geçirilip parçalarına ayrıldığı ise şu an için açıklanmadı.

Yapılan parçalara ayırma işlemi, Galaxy S21'in tamir edilebilirlik seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor

Paylaşılan videoya baktığımızda, Samsung'un Galaxy S21 içini derli toplu bir şekilde tasarladığını görüyoruz. Bu da bir tamircinin, telefonu açıp tamir etme sürecini iyileştiriyor. Ayrıca Samsung, bu telefonda kullandığı elektronik devreleri de küçük küçük parçalara ayırmayı tercih etmiş. Bu da cihazın parça değiştirme işlemini kolaylaştırıyor. Öte yandan böylesi bir durumda değişmesi gereken bir parça için, anakartın çöp almasının da önüne geçilmiş oluyor.

PBKRreviews, Galaxy S21 ailesini rahatlıkla sökülüp tamir edilebileceğini gösteriyor. Ancak Samsung, yeni amiral gemisi telefonunda batarya için görülmemiş bir zorluk çıkarıyor. Zira video ekibi, bataryayı sökebilmek adına yoğun bir güç uyguluyor. Aslında bu avantajlı bir şey olsa da iş bilmeyen tamirciler, bu sert yapıştırma nedeniyle telefonun ekranına zarar verebilirler gibi görünüyor.

İşte Galaxy S21'in parçalarına ayrıldığı o video