Samsung Galaxy S21+'ın Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yılın başında tanıtılması beklenen Galaxy S21+ modeline ait render görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, cihazın tasarımına yakından bakmamıza olanak sağlıyor.

Samsung'un yeni nesil amiral gemileri Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüleri daha önce görmüştük. Şimdiyse Galaxy S21 ailesinin ortanca üyesi Galaxy S21+'a ait render görüntüleri ortaya çıktı. Anonim bir kaynaktan elde edilen CAD görüntüleri, cihazın kamera yapısını ve tasarımını gözler önüne seriyor.

Galaxy S21'e oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy S21+, arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta merkeze gömülü bir ön kamerayla gelen cihazın, 6,7 inçlik düz bir ekranla geleceği belirtiliyor. Cihazın ayrıca 161,5 x 75,6 x 7,85 mm boyutlarında olduğu, önceki nesle kıyasla biraz daha kısa ancak daha geniş ve kalın olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S21+ render görüntüleri:

Görüntülere baktığımızda üçlü kamera sisteminin cihazın sol üst köşesine dikey şekilde yerleştirildiğini ve kamera çıkıntısının önceki modellere kıyasla nispeten daha az olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte LED flaş kamera modülünün dışında bizleri karşılıyor.

Ön tarafa geçtiğimizdeyse Samsung'un artık alıştığımız Infinity-O ekran tasarımı tekrardan karşımıza çıkıyor. Ses açma / kapama düğmeleri telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş ve hemen altında güç düğmesi bulunuyor. SIM girişiyse muhtemelen sol tarafta yer alıyor.

Son olarak alt taraftan da bahsetmek gerekirse 3,5 mm jak girişinin bulunmadığı cihaz, USB-C şarj girişi kullanıyor ve hoparlör sağ alt köşeye yerleştirilmiş durumda.

Samsung Galaxy S21+ neler sunacak?

Teknik özellikler söz konusu olduğunda Galaxy S21+ hakkında hâlâ çok az detay biliyoruz. Bu noktada akıllı telefonun gücünü Snapdragon 875 yonga setinden alması ve 25 W hızlı şarjı destekleyen 4660 mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21+ ile ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. Telefonun, Galaxy S21 ailesinin diğer üyeleriyle birlikte önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu süreçte cihazlara dair yeni detaylar ortaya çıkarsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.