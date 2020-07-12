Samsung, Galaxy S21 Serisini Daha Ucuz Yapabilir

Bugüne kadar pek çok paylaştığı bilgisi doğru çıkan Ice Universe, Samsung Galaxy S21 serisinin daha ucuz olacağı yönünde bir iddia ortaya attı. Tabii yeni serinin ucuz olması için kullanıcıların da gözden çıkarması gereken bazı özellikler bulunuyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy Note 20’yi 5 Ağustos’ta düzenlenecek UNPACKED etkinliğinde tanıtacak. Fiziksel bir etkinlik yerine YouTube ve Samsung’un kendi mecralarında dijital olacak aktarılacak etkinlik, yeni serinin yanı sıra birkaç Samsung ürününün de tanıtımının yapılacağı yer olacak.

Ancak biz daha yeni Galaxy Note serisiyle tanışmadan her yılın şubat ayında tanıtılan Galaxy S serisinin yeni üyeleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bugüne kadar fazlasıyla tutarlı bilgiler aktaran Ice Universe, bu kez Samsung Galaxy S21 serisi hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Yeni seri daha ucuz olacak:

Ice Universe’ün aktardığı bilgiye göre Samsung Galaxy S21 serisi, Samsung içinde ‘Galaxy U’ kod adıyla anılıyor. Cihaz hakkında bazı bilgilere ulaşmayı başardığını iddia eden ünlü kullanıcı, Samsung Galaxy S21’in daha uygun bir fiyata piyasaya sürüleceğini söyledi.

Tabii Samsung’un bunu başarabilmesi için bizim de akıllı telefondan kaybedeceğimiz bir şeyler mutlaka olacaktır değil mi? İşte Ice Universe de ulaştığı bilgilerle bu sonuca vardı. Kullanıcı, yaptığı paylaşımda Samsung’un yeni akıllı telefon serisinin konfigürasyonunu düşüreceğini ve böylece fiyatın daha uygun olacağını aktardı.

Peki nasıl bir konfigürasyon bizi bekleyecek? Ice Universe’e göre Samsung Galaxy S21’in minimum konfigürasyonu FHD+ çözünürlüğe sahip 60 Hz tazeleme hızlı bir ekrana sahip olacak. En güncel Galaxy S serisinin en düşük modeli olan Samsung Galaxy S20’de ekran çözünürlüğünün 3200 x 1140 piksel; tazeleme hızınınsa 120 Hz olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Şu an için Samsung Galaxy S21 serisi hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı olsa da Samsung, yeni seriyle yeni bir model çeşitliliği ortaya çıkarabilir. Şirket, aynı seri içinde orta segment karakteristiği taşıyan modellerle bir amiral gemisi modelleri bulunduracak gibi duruyor. Tabii şu anda duyduğumuz ve söylediğimiz hiçbir şey kesin değil.