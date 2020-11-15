Samsung Galaxy S21 Ultra, En İyi Yakınlaştırmaya Sahip Olaca

Ice Universe tarafından yapılan yeni bir paylaşıma göre Samsung Galaxy S21 Ultra, bugüne kadar gördüğümüz en güçlü optik yakınlaştırma sistemine sahip olacak. Telefoto kameralar, bir önceki amiral gemisinden 0,8 mikrometre daha büyük piksel sunacak.

Geçtiğimiz saatlerde Samsung'un 2021 yılında çıkaracağı Galaxy S21 serisinde yer alacak tüm modellerin özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Üç farklı modele ev sahipliği yapacak seri, Qualcomm'un Snapdragon 875 / Exynos 2100 işlemcisine sahip olacak. Akıllı telefonların RAM ve depolama değerleriyse şu an için bilinmiyordu.

Bunun yanı sıra Galaxy S21 serisindeki modellerin nasıl bir kamera kurulumuna sahip olacakları da paylaşılan özellikler arasındaydı. Ancak telefonların kamera özellikleri detaylı bir şekilde verilmemişti. Ünlü isim Ice Universe, bugün yaptığı paylaşımdaysa Galaxy S21 Ultra'nın kamera özelliklerini paylaştı.

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın yakınlaştırma performansı üst düzey olacak:

Samsung Galaxy S21 Ultra, Ice Universe'ün paylaşımına göre daha önce de açıklandığı gibi 108 MP'lik bir ana kamerayı taşıyacak. Telefon, 12 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 telefoto kameraya da ev sahipliği yapacak. Samsung'un iki telefoto kamerasından birisi 3x optik, birisiyse 10x optik 'süper' telefoto olacak.

Samsung Galaxy S21 Ultra'da bulunan iki telefoto kamerası da %130 daha büyük piksel ve çift piksel otomatik odaklama sunacak. Bu sayede Samsung, 100X Space Zoom özelliğine yeniden yer verecek. Bununla birlikte telefon, lazer otomatik odak özelliğine sahip olacak.

Kameranın detaylarına daha da indiğimizdeyse ortaya Samsung'un gerçek bir canavar yaratacağı gerçeği çıkıyor. Ice Universe, Samsung Galaxy S21 Ultra'daki optik yakınlaştırmanın bugüne kadarki en güçlü optik yakınlaştırma olacağını belirtti. Paylaşıma göre her iki telefoto sensörünün de pikselleri 1,22 mikrometre boyutunda olacak.

Yani Samsung, yeni amiral gemisinde Samsung Galaxy S20 Ultra'dan 0,8 mikrometre daha büyük piksel sunacak. Bu da piksellerin daha fazla ışığı yakalamalarının önünü açacak. Yakalanan ışığın miktarının artmasıyla birlikte Samsung Galaxy S21 Ultra'daki yakınlaştırma performansı da aynı oranda iyi olacak.