Samsung Galaxy S21 Ultra İçin Hazırlanan Konsept Tasarım

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'nın kamera dizilimi için bir konsept tasarım hazırlandı. Hazırlanan konsept tasarımda, cihazla ilgili ortaya çıkan bilgiler dikkate alındı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Ocak 2021'de tanıtacağı yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21 serisinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere toplamda üç model bulunuyor.

Tabii söz konusu Samsung'un en çok dikkat çeken serilerinden Galaxy S olunca, endüstri içerisindeki kaynaklardan çıkan bilgiler de ona göre oluyor. Örneğin ortaya çıkarılan bu bilgilerden bir tanesi, Galaxy S21 Ultra'nın 5 arka kameraya sahip olacağı yönündeydi. Konsept tasarımcılar da bu konuda kollarını sıvadı.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5 kameralı konsept tasarımı

Snoreyn olarak da bilinen tasarımcı Giuseppe Spinelli, ocak ayında tanıtılacak olan Galaxy S21 Ultra için 5 arka kameralı bir konsept tasarım hazırladı. LetsGoDigital ve Snoreyn ortaklığında gerçekleştirilen bu konsept tasarımda 3 tanesi büyük, 2 tanesi küçük olmak üzere toplamda 5 arka kamera bulunuyor.

Hazırlanan konsept tasarımda kamera modülünün, Galaxy S20 Ultra modeline göre daha uzun olduğu görülüyor. Ayrıca Snoreyn tarafından hazırlanan tasarımda, tıpkı Galaxy S21 render görselinde ortaya çıktığı gibi kamera modülü telefonun sol üst tarafında yer alıyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın arka tarafında 108 MP'lik ana kamera, ultra geniş açılı sensör, 2 adet telefoto lens ve LiDAR sensörü olabileceği dile getiriliyor. Tabii tüm bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu resmi duyuru yapıldığında göreceğiz. Ayrıca şu an sadece kamera kısmını gördüğümüz bu konsept tasarımın tamamının videosu, yarın LetsGoDigital tarafından yayınlanacak.