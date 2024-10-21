Samsung Galaxy S25'in ekran koruyucularına ait görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, telefonların neredeyse çerçevesiz olacağını gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, gelecek yılın başında duyurulması beklenen Samsung Galaxy S25 serisi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, telefonların neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Ice Universe tarafından paylaşılan görüntülerde Galaxy S25 ailesinin ekran koruyucuları yer alıyor. İşte bu ekran koruyucular, çerçevelerin ne denli ince olacağını gözler önüne seriyor. Öte yandan; paylaşılan görüntülerden Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yuvarlatılmış kenarlara sahip olacağını gözler önüne seriyor. Bu da telefonu, Galaxy S24 Ultra'dan daha konforlu bir hâle getirecek.

Samsung Galaxy S25 ailesinin ekran koruyucuları için paylaşılan görüntüler:

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25, 6.2 inç boyutlu bir ekranla gelecek. Samsung Galaxy S25 Ultra'da ise 6.9 inç boyutlu bir ekran bulunacağı söyleniyor. Çerçevelerin daraltılması, ekran boyutunda 0,1 inçlik artışa neden oldu.

Açık konuşmak gerekirse Samsung Galaxy S25 ailesi, büyük oranda ifşa olmuş durumda. Ancak tüm bunların netleşmesi için Samsung'un yapacağı resmî açıklamaya ihtiyacımız var. Bunun için de artık geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.