Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımını gösteren ilk görüntüler paylaşıldı. Samsung bu yıl dikkat çekici bir tasarım değişikliğine gidecek gibi görünüyor. Peki Galaxy S25 Ultra nasıl görünecek?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 model amiral gemisi telefonları Galaxy S25 üzerinde çalışmalara çoktan başladı. Hatta bu telefonlarla ilgili bazı bilgiler de çoktan paylaşıldı.

Şimdiyse yaklaşmakta olan Galaxy S25 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım, serinin en güçlü modeline ilk bakışı sunuyor olabilir.

Samsung Galaxy S25 Ultra böyle görünebilir

Ice Universe tarafından paylaşılan görüntüye göre Samsung Galaxy S25 Ultra böyle görünecek. Paylaşılan görüntüdeki en dikkat çekici husus, telefonun yuvarlatılmış köşelere sahip olması. Samsung, Ultra modellerde bir süredir keskin köşeler tercih ediyordu. Ancak bu durum, gelecek yıl itibarıyla değişecek gibi görünüyor ki bu da daha iyi bir tutuş hissiyatı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra ile Galaxy S25 Ultra'nın yan yana getirilmiş görüntüsü:

Samsung Galaxy S25 Ultra ile ilgili daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu akıllı telefonda 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera, 50 MP süper telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameranın bulunacağını gözler önüne serdi. Öte yandan; 12 MP selfie kameraya ev sahipliği yapması beklenen telefon, 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile donatılabilir.