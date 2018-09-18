Galaxy S8'e Süper Yavaş Çekim Güncellemesi Gelmeye Başladı

Samsung’un yaklaşık 2 yaşındaki amiral gemisi Galaxy S8 ve S8 Plus’a, Galaxy S9 ve Note9’da bulunan Super Slow Motion (Süper Yavaş Çekim) özelliği getiren yazılım güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Samsung’un Mart 2017’de piyasaya sürdüğü Galaxy S8 ve S8 Plus ailesi, firmanın cömert güncellemeleriyle daha kullanışlı olmaya devam ediyor. Cihazda standart olarak bulunan, arka kamerayla saniyede 480 kareyi 720p çözünürlükte kaydetme imkanı sunan yavaş çekim modu gelişiyor.

2018’in en gözde telefonlarından olan Galaxy S9, S9 Plus ve Note9’un sahip olduğu saniyede 960 karelik 720p çözünürlüğündeki “Süper Yavaş Çekim” modu, yayınlanan güncellemeyle Galaxy S8 ailesine de geliyor. Bu güncelleme, Note8 için de daha önde dağıtılmıştı.

Süper Yavaş Çekim modu haricinde Galaxy S8 ailesinin kamera uygulaması içerisine Animoji desteği getiren güncelleme, Avrupa’daki Exynos işlemcisine sahip cihazlara dağıltımaya başlandı. Bildiğiniz üzere Exynos işlemcili Samsung cihazları Türkiye’de de satılıyor. Cihazların Qualcomm işlemcili modelleri de Exynos modellerinden sonra güncelleme alacak. Bu nedenle elinizde Qualcomm Snapdragon 835 yongalı bir Galaxy S8 varsa biraz daha bekleyebilirsiniz.

Samsung’un 2017 model amirallerine böyle bir güzellik yaparak kullanıcının gönlünü kazanması önemli bir hareket.

Cihazınızdaki güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar ekranından Sistem'e tıklayıp Yazılım ya da Sistem Güncellemesi seçeneğine dokunun.

Samsung Galaxy Note9 inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: