Geçtiğimiz ay Galaxy S9 ve S9 Plus için betası yayınlanan Android Pie, bugün tüm dünyada yayınlanmaya başlandı.

Geçtiğimiz haftalarda açıklandığı kadarı ile 2019'un ilk günlerinde gelmesi beklenen One UI temelli Android 9.0 Pie sürpriz yaparak bugün kullanıcılara sunuldu. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde güncellemenin erkene çekileceği yönündeki sızıntılar da gerçek çıktı.

Güncelleme bugün itibarı ile sadece beta kullanıcılarına değil bütün Android Oreo kullanıcılarına da sunuluyor. Güncelleme bölge bölge dağıtılmaya başlandığı için henüz göremiyor olabilirsiniz. Eğer hala bildirim alamadıysanız, G960FXXU2CRLI ve G965FXXU2CRLI sürüm numarasıyla gelecek güncellemeyi elle aratmanızda fayda var.

Güncellemenin resmi olarak gelmesini bekleyemiyorsanız, Galaxy S9 için buraya, Galaxy 9S Plus içinse buraya tıklayarak ilgili firmware dosyasını indirip kendiniz de yükleyebilirsiniz. Ancak resmi güncellemenin gelmesini beklemenizi öneriyoruz.