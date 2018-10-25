Android Pie Güncellemesinden Sonra Galaxy S9+ Böyle Olacak

Anonim bir Galaxy S9+ kullanıcısı, Samsung Experience 10 beta sürümünü indirip yükledikten sonra ekran görüntülerini çevrimiçi olarak sızdırdı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, konu Android yükseltmeleri olduğunda kötü bir üne sahiptir. Fakat bu durum yavaş yavaş değişecek gibi görünüyor. Zira şirket, Galaxy +’ın Android Pie güncellemesi üzerinde ciddi bir yol katetmiş durumda. Yeni gelen sızıntı, Android Pie üzerinde çalışan Samsung Experience 10 arayüzünün detaylarını gün yüzüne çıkardı.

G965USQU3ZRJ7 yapı numarasına sahip beta sürümüne erişim sağlamış anonim bir kişi tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, Samsung’un Experience 10’u geliştirirken Google’ın stok Android arayüzüne bağlı kalmadığını ve daha çok Experience 9 arayüzünü yeni işletim sisteminin özellikleri ile iyileştirdiğini gösteriyor.

Navigasyon butonlarının şekli değişse de işlevleri ve konumları olduğu gibi duruyor. Uygulama değiştirici, yazı fontları ve uygulama ikonları göze çok daha hoş gelecek şekilde güncellenmiş durumda. Ancak tüm bunları beğenmeseniz de sorun değil çünkü Android işletim sistemi dilediğiniz gibi kişiselleştirmenize izin veriyor.

Mesajlar uygulaması, çevirici, arama ekranı ve ayarlar menüsünde büyük değişiklikler bulunmuyor. Fakat arayüz genel olarak çok daha kullanıcı dostu olacak şekilde güncellenmiş. Hızlı ayarlar menüsünde ise ikonlar büyümüş durumda. Ayrıca menü, genel olarak çok daha oval hatlara sahip.

Samsung Experience 10 arayüzünün hala beta aşamasında olduğunu hatırlatalım. Yani şu anda elde ettiğimiz görüntüler, tüm kullanıcılara yayınlanan final sürümünde değiştirilmiş olabilir. Samsung Experience arayüzü, son birkaç sürümde oldukça kullanıcı dostu hale geldi. Samsung Experience 10’un bu durumu pekiştirmesi bekleniyor.