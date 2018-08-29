Samsung, Galaxy S9 İçin Android Pie Geliştirmelerine Başladı

Yeni bir sızıntıya göre Samsung, Galaxy S9 olduğu düşünülen bir akıllı telefonu için Android Pie güncellemesi testlerine başladı.

Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olsa da yazılım güncellemeleri konusunda en iyi şirket olduğunu söylemek kolay değil. Bunun nedeni ise şirketin Android işletim sistemi üzerine geliştirdiği kendi arayüzlerinin başlı başına bir işletim sistemi ağırlığına sahip olması.

Google, Android Oreo ile birlikte sunduğu Project Treble sayesinde üreticileri, tüm işletim sistemini sıfırdan optimize etme ve sıfırdan kod yazma derdinden kurtarıyor. Bu da akıllı telefon üreticilerinin daha az kod geliştirme ve kontrol işlemi gerçekleştirip yazılım güncellemelerini daha hızlı yayınlaması anlamına geliyor.

Görünüşe göre Project Treble, Samsung’un yazılım güncelleme hızını artırmak için ilaç gibi gelecek. Zira GFXBench veritabanında görüntülenen yeni bir akıllı telefon, Samsung’un Android Pie geliştirme testlerine başladığını gösteriyor. Cihazın özelliklerine bakarsak bunun Galaxy S9 olduğunu anlamak çok da zor değil.

Samsung’un kendi arayüzü olan Samsung Experience, Galaxy markalı akıllı telefonların var olmayan pek çok Android özelliğine Samsung sayesinde ulaşmasını sağlıyordu. Project Treble, Samsung’un akıllı telefonlarına yeni özellikler kazandırma çalışmalarını yeterince hızlandırırsa Samsung, birkaç ay içinde sürpriz bir yükseltme yayınlayabilir.