Galaxy S9 ve S9+ İçin Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, şubat ayında Galaxy S9 ve S9+ için kararlı Android 10 güncellemesini yayınlamıştı. Samsung şimdi ise Galaxy S9 ve S9+ için mayıs güvenlik güncellemesini yayınladı.

Samsung, 2018 model amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. G96xFXXS9DTD7 yapı numarası ile yayınlanan güncelleme, cihazlara en güncel Android güvenlik yamalarını sunuyor.

Güvenlik güncellemesi ilk etapta Asya ülkelerindeki Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kullanıcısına ulaştı. Avrupa’da ise sadece Almanya’da yayınlanmış görünüyor. Ama güncellemenin diğer ülkelere de önümüzdeki günlerde ulaşması bekleniyor. Henüz güncellemeye ulaşamayan Galaxy S9 ve S9+ kullanıcıları manuel olarak da güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirler.

Güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç günü bulabilir

Android 11 ve One UI 2.1 gibi güncellemeleri alamayacak olmalarına rağmen Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’lara bir süre daha güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam edecek. Güvenlik güncellemelerinin ne kadar süre sunulacağı ise henüz belli değil.

Bildirim almayan Galaxy S9 serisi telefon sahipleri, güncellemenin cihazlarına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Ayarlar uygulamasında Yazılım Güncellemesi alt menüsüne ulaşıp kontrollerini gerçekleştirebilirler.