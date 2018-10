Ülkemizde yaklaşık 5000-6000 TL arasında bir fiyatla satılan Samsung'un en son amiral gemilerinden Galaxy S9 Plus, kamerasını iyileştirmeye yönelik yazılım güncellemesi aldı.

Samsung bugün, en son amiral gemisi modellerinden birisi olan 'Galaxy S9 Plus' için yeni bir güncellemeyi kullanıma sundu. Güncelleme ile birlikte ön kamerada iyileştirmeler, Android güvenlik yaması ve kararlılık ile işlevselliği arttırıcı ve destekleyici özellikler geliyor. Güncelleme bugün itibariyle 'SM-G965F' model numarasına başlatılan dağıtım ile yavaş yavaş bölgesel ve model bazlı ilerleyecek. Güncellemeyi ilk alan model 'SM-G965F', Exynos işlemciye sahip olan model.

Belirtilen detaylara göre ön kamerada aktif olarak kullanılan yüz algılama teknolojisi, arkadan gelen ışıklarda daha iyi performans sunabilecek şekilde güncellenmiş durumda. Artık yüzler geliştirilmiş parlaklık seviyelerinde yakalanacak. Android güvenlik güncellemesine de değinmek gerekirse, en son gelen Ekim ayı güvenlik güncelleştirmesini içeriyor.

Telefonun her iki modeli de şu an hala Android 8.0 Oreo sürümünü çalıştırıyor. Ancak şu an çeşitli raporlar, Samsung'un Android 9.0 Pie sürümünü test ettiğini gösteriyor. Güncelleme tüm kullanıcılar için hazır olduğunda ve küresel dağıtım şartları oturduğunda Pie sürümü dağıtılacaktır. Ancak yine de beklentiler amiral modeller için Beta 9.0 sürecinin olacağı yönünde. Güncelleme dağıtımı başladığında gelen bildirimle haberdar olabilir ya da ayarlardan manuel olarak son sürümü taratabilirsiniz.