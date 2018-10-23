S9 Plus'a Dair Sızıntı Yeni Arayüzü Gösterdi

Samsung'un S9 ve S9 Plus modelleri için Pie sürümünü önümüzdeki günlerde beta olarak yayınlaması bekleniyor.

Bu beta sürüm önümüzdeki süreçlerde muhtemelen aktif olacak. Bu beta sürümle birlikte, test kullanıcılarının 'Experience UI (10.0)' güncellemesi alması da bekleniyor. Bu da S9 ve S9 Plus kullanıcılarının yeni arayüzü kullanma fırsatına sahip olacakları anlamına geliyor. Arayüz güncellemesinin beta sürümle birlikte verilip verilmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama olmasa da, her şekilde resmi dağıtımdan önce kullanabilecekleri tahmin ediliyor.

'Suyash Bhatt' olarak da bilinen bir Android geliştiricisi, yabancı forumlara sızan beta sürümünden birkaç ekran görüntüsü paylaştı. Paylaştığı ekran görüntüleri AT&T'nin S9 Plus'a ait ARI6 yapısına ait. Paylaşılan ekran görüntüleri, geçtiğimiz günlerde de internette sızan görüntülere oldukça benziyor. Genel dokunuşlar, çağrı ekranı, hızlı ayarlar menüsü gibi birkaç küçük noktada bulunuyor. Ne gibi değişiklikler olduğunu merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Kullanıcıların, sıklıkla şikayetçi olduğu konulardan birisi Samsung'un baloncukları oldukça fazla kullanmasıydı. Bu sefer, bu durum biraz daha makul ve estetik bir hale getirilmiş durumda. Bu sefer, baloncuklar daha çok menüleri gruplamak ve ögeleri ayırmak için kullanılmış durumda.

Mesaj ve çağrı noktasında da birkaç değişiklik söz konusu. Çoğu uygulama kendi içinde yerleşimini korusa dahi, arayüz bakımından farklı bir tasarıma geçilmiş durumda.

Ana ekran ve çoklu görev ekranında da tasarımsal değişiklikler söz konusu. Simgelere aldırmayın, onların çoğu başka bir simge paketinden dolayı değişik gözüküyor. Ancak yine de yeni güncelleme ile göreceğiniz tasarımlara oldukça benziyorlar. Genel renk şeması açısından da açık renklerden, koyu renklere doğru geçiş yapılmış durumda.