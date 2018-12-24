Samsung Galaxy Sport, Bixby ile Birlikte Gelecek

Samsung'un fitness için geliştirdiği yeni giyilebilir teknolojisi Galaxy Sport, Bixby desteği ile birlikte gelecek.

Samsung, kod adı Pulse (Nabız) olan Samsung Galaxy Sport isimli yeni giyilebilir fitness teknolojisi üzerine çalışıyor. SamMobile’ın aktardığına göre, model numarası SM-R500 olacak ve Bixby’yi de içinde barındıracak. Henüz çok fazla detaylı bilgi olmasa da, 4GB dahili depolama alanı ve Bixby Reminder (Hatırlatıcı) ile geleceği bildirilen haberler arasında yer alıyor.

Söylenenlere göre, Samsung Galaxy Sport, şirketin amiral gemisi olan Samsung Galaxy S10 cihazlarla birlikte gelecek. Bu gelişmelerin, şubat ayının sonunda Barcelona’da düzenlenecek olan MWC’de tanıtılması bekleniyor.

Bixby Desteği

Firma, geçtiğimiz ağustos ayında Samsung Galaxy Watch’u duyurmuştu ve giyilebilir teknoloji alanındaki gelişmelerde de Galaxy markasının kullanılacağını açıklamıştı. Yani, şirketin yeni akıllı saatinde Galaxy markasını kullanması çok şaşırtıcı değil. Ayrıca, Samsung 2020’ye kadar çıkaracağı cihazlarda Bixby’nin olacağını söylemişti. Henüz net olmayan şey ise hangi Bixby sürümünün kullanılacağı.

Farklı Model Numarası

Samsung ve diğer birçok firma, çıkan yeni cihazları için atadıkları model numaralarını önceki modellerine göre artırarak ilerler fakat bu yeni cihazın model numarası bu sisteme uymuyor. Samsung Gear Sport’un model numarası SM-R600 idi, yani yeni çıkacak olan saatin SM-R650 ya da SM-R700 olması lazımdı fakat firma SM-R500’ü kullandı. Böyle olmasının en olası sebebi ise Samsung’un R650 ve R700’ü Samsung Gear S3’ler için almış olması.