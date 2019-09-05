Samsung Galaxy Tab Active Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, dayanıklılık konusunda sınırları zorladığı tableti Samsung Galaxy Active Tab Pro'yu duyurdu. Zorlu koşullarda çalışanlar için tasarlanmış tablet, önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Samsung, sağlamlığı odak noktası olarak aldığı bir tableti en son iki sene önce çıkarmıştı ancak 2019 IFA'da bu uzun süreye bir son veren Güney Koreli teknoloji devi, yeni tabletini tanıttı. Tab Active 2 üzerine bir geliştirme olarak görülen tablet 10 inçlik bir ekrana sahip. Doküman dostu bir moda da sahip olan tablet, 1.920x1.200 piksellik 16:10 bir en/boy oranına sahip.

Kalın iş eldivenleri giyenlerin bile kolaylıkla kullanması için tasarlanmış olan tablet, S Pen'i son derece erişilebilir bir noktada bulunduruyor. Tüm bunların yanı sıra tabletin alt kısmında fiziksel navigasyon tuşları da bulunuyor. 550 nit parlaklığa sahip olan ekran, dış ortamlarda rahat bir görünüm sağlarken aynı zamanda nemli ortamlarda ve eldivenli kullanımlarda kolaylık sağlamak için farklı modlar bulunduruyor.

Galaxy Tab Active Pro, en zorlu çalışma ortamlarında kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. IP68 ile tozdan ve sudan korunan tablet, aynı zamanda 1,2 metreden düşme testlerine de sokuldu ve bundan sağlam çıktığı için MIL-STD-810G standardına sahip olmaya hak kazandı.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip olan tablet, 512 GB'a kadar microSD kart da destekliyor. Samsung şu an için tabletinin içerisindeki işlemcinin ismini vermedi ancak Geekbench'te gerçekleştirilen benchmark testlerine bakıldığı zaman Galaxy Tab Active Pro'da Snapdragon 710 olduğu düşünülüyor.

Kutudan Android 9 Pie ile çıkan Galaxy Tab Active Pro, değiştirilebilir 7.600 mAh'lik bir bataryayla geliyor ancak tablette hızlı şarj bulunup bulunmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabletin kamera özelliklerini incelediğimiz zaman 13 MP çözünürlüğünde bir arka kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameranın bulunduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Tab Active Pro, 1 Ekim tarihinden itibaren 600 euroluk bir fiyat etiketiyle Almanya'da satışa sunulacak. Tabletin hücresel veriye sahip modelinin fiyatıysa 670 euro olacak. Samsung, son olarak cihazının 4 yıl boyunca yazılım güncellemeleri alacağını belirtti.