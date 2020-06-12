Samsung'un yaklaşmakta olan yeni tableti Galaxy Tab S7'nin fabrikadaki teknik çizimlere dayandırılan konsept tasarımı ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, Samsung'un Galaxy Tab S7 ile devrimsel bir tasarım değişikliği yapmayacağını ancak bu tabletin 2020 model iPad Pro'ya ciddi bir rakip olacağını gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un "Galaxy Tab S7" olarak isimlendirilecek yeni bir tablet modeli üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. Şirket, bugüne kadar bu konuya hiç değinmemiş olsa da yaşanan sızıntılar, bu tabletle kısa bir süre sonra tanışacağımızı gösteriyor. Kısa süre önce paylaşılan bir konsept tasarım ile Galaxy Tab S7'nin tasarımını gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz dönemlerde sızdırılan bazı bilgiler, Galaxy Tab S7'nin normal boyutlu versiyonunun 11 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğunu açığa çıkarmıştı. Bu durum Samsung'un, yeni tabletiyle 2020 model iPad Pro'ya ciddi bir rakip olacağını ortaya koyuyordu. Şimdi ise Samsung'dan sızdırılan teknik çizimler, cihazın 3 boyutlu bir konsept tasarımının oluşturulmasını sağladı. Görünüşe göre Galaxy Tab S7, tasarım açısından pek de devrimsel bir yenilik sunmayacak.

Samsung Galaxy Tab S7 işte böyle görünecek

Samsung, tablet sektörünün oyun kurucularından bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü amiral gemisi tabletlerle tüketicileri etkilemeyi ve ön plana çıkmayı başarıyor. Ancak Samsung'dan sızdırılan render görseller, Galaxy Tab S7'nin Galaxy Tab S6 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Eğer Galaxy Tab S6'nın tasarımından hoşlanmadıysanız, Galaxy Tab S7'nin de sizi pek tatmin etmeyeceğini söyleyebiliriz.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Tab S7, 253.7 mm uzunlukta olacak. Bu uzunluk, tabletin iPad Pro'ya kıyasla ciddi anlamda uzun olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca tabletin genişliği de Galaxy Tab S6'ya göre yüksek olacak ancak bu genişlik, 2020 model iPad Pro'yu geçmeyecek. Tüm bunlara ek olarak Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6'ya göre biraz daha kalın olacak. Bu detay, geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan 7.760 mAh'lık batarya iddiasını doğrular nitelikte.

Galaxy Tab S7'nin render görsellerinde yer alan başka bir detay ise bu tabletin kamera kurulumunun iki kamera ve bir de LED flaştan olacağını ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Tab S7 donanım olarak neler vadediyor?

Samsung'un yeni tabletinin tasarımını bir kenara bırakırsak, bu tabletin ciddi anlamda güçlü olacağını söyleyebiliriz. Eğer herhangi bir sürpriz yaşanmaz ise Galaxy Tab S7, Snapdragon 865 işlemciden güç alacak ve bu gücü, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuyla destekleyecek. Ayrıca bu tabletin yan tarafında bir parmak izi okuyucu sensörü bulunacak ve Galaxy Tab S7'nin 5G destekli sürümü de bulunacak.

Samsung Galaxy Tab S7'nin fiyatı şu an için bilinmiyor. Ancak beklentiler, bu tabletin Wi-Fi destekli giriş seviye varyantının fiyatının 650 dolar (yaklaşık 4.450 TL + vergiler) olacağı yönünde. Ancak nihai fiyat, elbette Samsung'un yapacağı açıklamalarla gün yüzüne çıkmış olacak.

Samsung Galaxy Tab S7'nin teknik çizimlere dayanan konsept tasarım videosu