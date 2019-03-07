Galaxy Telefonlar, Rakiplerinden Daha Hızlı Değer Kaybediyor

Bankmycell tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung Galaxy telefonlar, rakiplerine göre çok daha hızlı bir şekilde değer kaybediyorlar. iPhone'lar ise en yavaş değer kaybeden cihazlar olarak göze çarpıyor.

Değer amortismanı ya da değer kaybı, ürünlerin kullanılmadıklarında dahi değer kaybetmelerine verilen isimdir. Bir şirket yeni bir ürün tanıttığında, yeni bir yazılım yayınlandığında ya da yeni bir teknoloji tanıtıldığında halihazırda satışta olan ürünlerin fiyatları düşer. Bir başka deyişle akıllı telefonlar, hiçbir tüketicinin eline geçmeden kutularında ‘yepyeni’ bir şekilde bekleseler dahi değerleri her geçen gün düşmektedir. Zira teknoloji, tanıtılan her yeni modelde biraz daha gelişiyor ve eski modellerin değeri, hiç kullanılmamış olsalar dahi düşüyor.

Tüm akıllı telefonların değeri kesin olarak düşüyor olsa da her marka ya da modelin fiyatı aynı oranda değer kaybı yaşamıyor. Bankmycell tarafından paylaşılan bilgiye göre Samsung’un Galaxy S serisi akıllı telefonları, en fazla değer kaybı yaşayan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S serisinin fiyatları, tanıtıldıktan neredeyse 2 ay sonra bir düşüş trendi içine giriyor. Eylül ayında gerçekleşen iPhone lansmanı ile birlikte Galaxy S serisi telefonların değeri adeta dibi görüyor. iPhone lansmanının neredeyse tüm telefonların fiyatları üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz ancak en fazla değer kaybı yaşayan modeller, Galaxy S modelleri oluyor.

Bankmycell verilerine göre Samsung’un 2018 model amiral gemisi Galaxy S9, Mart ayında satışa çıktığında 720 dolar takas değerine sahipti. Aralık 2018’e geldiğimizde ise Galaxy S9’un 290 dolar takas değeri olduğunu görüyoruz. Buna göre Galaxy S9, takaslardaki değerinin %60’ını kaybetmiş durumda. Eylül 2017’de 999 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan iPhone X ise 9 ay sonunda 690 dolar takas değerine sahipti ve değerinin yalnızca %30’unu kaybetmişti. Bu noktada Galaxy S9’un satışa çıktıktan sonraki 9 ay içinde iPhone lansmanı gördüğü için iPhone X’a göre bir dezavantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aşağıdaki iki grafiği inceleyerek iki cihaz arasındaki değer farkını görebilirsiniz.