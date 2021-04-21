Samsung, birkaç yıl önce duyurduğu "Galaxy Upcycling" isimli hizmetini, bazı ülkelerde beta olarak kullanıma sundu. Eski Samsung telefonları işlevsel hale getiren hizmet sayesinde eski bir telefon, bir bebek telsizi gibi kullanılabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan birkaç yıl önce "Galaxy Upcycling" isimli bir hizmet duyurmuştu. Eski cihazlar için geliştirilmiş olan bu hizmet, artık kullanılmayan bir akıllı telefonun çöp olmasını engelliyor, yaşam alanında farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan tanıyordu. Ancak hizmet bugüne dek istenilen düzeye getirilmemiş ve Samsung, Galaxy Upcycling'i bir türlü tüm kullanıcılara sunamamıştı. Şimdiyse unutulmaya yüz tutan Galaxy Upcycling ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Samsung bugün, ABD, Güney Kore ve İngiltere'deki Samsung müşterilerinin, Galaxy Upcycling'in beta sürümünü kullanmaya başlayabileceklerini açıkladı. Samsung Genel Başkan Yardımcısı Sung-Koo Kim tarafından yapılan açıklamalarda, geri dönüşümü önemsedikleri ve bu yüzden de eski teknolojileri bugün nasıl kullanılabilir hale getirmek için böyle bir şey yapıldığı ifade edildi. Samsung'a göre Galaxy Upcycling, sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacak.

Samsung Galaxy Upcycling ne işe yarıyor?

Galaxy Upcycling, şu an için geniş kapsamlı bir kullanılabilirlik imkanı sunmuyor. Ancak evinizde evcil hayvan besliyor ya da bebeğiniz bulunuyorsa, eski Samsung Galaxy telefonunuzu bu özellik için kullanabilirsiniz demektir. Bu bağlamda eski cihazınızı bir sensör haline getiren Galaxy Upcycling, bebeğiniz ağladığı zaman ya da evcil hayvanınız ses çıkardığında, kaydedilen sesleri esas Galaxy telefonunuza bildirim olarak gönderiyor. Böylelikle eski telefonunuzu, bir bebek telsizi gibi kullanabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Upcycling'in başka bir özelliği ise akıllı evlerde daha fazla işlevsellik sunabiliyor oluşu. Örneğin akıllı sistemlerde donatılmış bir evde yaşıyorsanız, Galaxy Upcycling'i kullanarak telefonunuzun bulunduğu odanın ışıklarını otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Öte yandan Samsung, Galaxy Upcycling hizmetinin kullanılacağı akıllı telefonlarda bugüne kadar görülmemiş bir pil optimizasyon işlemi uyguluyor. Bu da kullanıcıların, eski telefonlarını mümkün olan en uzun süre çalışır halde tutabiliyor. Özelliğin tam anlamıyla neler sunacağı ve Türkiye'ye ne zaman geleceği gibi detaylar ise şimdilik bilinmezliğini koruyor.