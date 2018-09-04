Samsung Galaxy View'in Yeni Sürümü Ortaya Çıktı

Samsung'un 18.4 inçlik dev tabletini hatırlıyor musunuz? Bluetooth ve Wi-Fi sertifikasyonlarının ortaya çıkardığına göre, önceki modelden 3 yıl sonra, Galaxy View'ın yeni bir sürümü geliyor.

Samsung, Galaxy View 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, bugün resmi WiFi ve Bluetooth sertifika kayıtlarında göründü. Orijinal Galaxy View, temelde 2.65 kilogramlık ve bir kick-stand'e sahip All-in-One bilgisayar-tabletiydi. İkinci sürüm 17.5 inçle öncekinden biraz daha küçük olacakken hala yeterince büyük. 1080p çözünürlüğe sahip olacak olan ve muhtemelen S-Pen ile gelecek olan tablet, T927A model numarasından anlaşıldığına göre ilk başta ABD'deki AT&T operatöründe satışa çıkacak.

İlk sürümün de güçlü olmadığını kayda aldığımızda yeni tabletin iyi bir işlemciyle geleceğini düşünmüyoruz. Tahminlere göre 3 GB Ram ve Exynos çipsetiyle gelecek olan tablet, Galaxy Tab S 10.5'te de olduğu gibi DeX desteğine sahip olmayacak.

Yeni cihaz USB Type-C üzerinden şarj edilecekken, arkasındaki kick-stand de daha esnek ve daha dayanıklı bir menteşe ile değiştirilecek. Böylece bakış açıları da bir problem olmaktan çıkacak.