Samsung Galaxy Watch 3'ün Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un 5 Ağustos’ta online formatta gerçekleştireceği söylenen Unpacked 2020 etkinliğinde, Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2’nin yanı sıra Galaxy Watch 3'ün de tanıtılması bekleniyor. Şimdi ise Samsung'un yeni akıllı saatinin bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch 3’ün lansmanı hızla yaklaşırken, ünlü teknoloji gurusu Max Weinbach, merakla beklenen akıllı saate dair önemli ayrıntılar paylaştı. Galaxy Watch 3'ün her zevke hitap edecek yeni saat kadranlarına sahip olacağını bildiren Weinbach, bu saat arayüzlerinden bazılarının kenarlarında etkinlik, kalp atış hızı ve harcanan kalori gibi bilgilerin yer alacağını ifade etti.

Weinbach, arayüzün “Bilgilendirici Dijital Kenar” olarak adlandırıldığını, renk ve bilgiler açısından özelleştirilebilir olacağını söyledi. Galaxy Watch 3'ün yeni bir hava durumu uygulamasına sahip olacağını belirten teknoloji gurusu, söz konusu uygulamanın gerçek zamanlı olarak gösterdiği hava durumuna uygun arka planlar sunacağını bildirdi.

Uygulamanın arka planı, hava koşullarını yansıtacak şekilde değişecek

Kadınlar için yeni bir sağlık izleme özelliği sunacağı söylenen Galaxy Watch 3, akıllı telefonlardaki üçüncü parti uygulamalara benzer olarak regl döngüsü takibi yapılmasına imkan sağlayacak. Bunun yanı sıra, takvim uygulamasında kullanıcıların haftanın etkinliklerine göz atmalarını kolaylaştıracak yeni bir haftalık önizleme özelliği olacak.

Samsung Galaxy Watch 3, her zevke hitap eden yeni saat kadranlarına sahip olacak

Galaxy Watch 3'teki diğer özellikler arasında yeni bildirim simgeleri, yeni uygulama simgeleri, yeni bir müzik widget'ı ve Samsung E-posta yerine Outlook e-posta uygulaması bulunuyor. Weinbach, akıllı saatte 8GB dahili depolama alanı olduğunu da bildirdi. Ayrıca popüler dijital müzik platformu Spotify'ın, ABD'deki Galaxy Watch 3'lerde önyüklü olarak geleceği de söyleniyor.

Saat yüzlerinden bazılarının kenarlarında etkinlik, kalp atış hızı ve harcanan kalori gibi bilgiler yer alacak

Galaxy Watch 3 hakkındaki yeni bilgiler şimdilik bu kadar. Henüz Samsung tarafından resmi olarak açıklanmış olmasa da, akıllı saatin tanıtılacağı Unpacked 2020 etkinliğinin 5 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Ürüne dair daha fazla detay ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.