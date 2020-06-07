Orijinal Samsung Galaxy Watch akıllı saatinin 2018 yılında tanıtıldığını dikkate alırsak, Samsung ağustos ayında tanıtılması beklenen ikinci nesil akıllı saatine direkt olarak Galaxy Watch 3 adını verebilir.

2018 yılında Samsung Galaxy Watch isimli akıllı saatini tanıtan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un bir sonraki akıllı saat modeline Samsung Galaxy Watch 2 adını vermesi bekleniyordu fakat ortaya çıkan bilgiler gösteriyor ki bu durum tamamıyla farklı olabilir.

MySmartPrice tarafından paylaşılan ve ABD’de bulunan Federal Komünikasyon Komisyonu’nda gün yüzüne çıkan ürün kod numarasına göre Samsung, yeni akıllı saat modeline Galaxy Watch 3 adını verecek. Bu isim politikası başta tamamen tuhaf gelebilir fakat firmanın burada Galaxy Watch Active 2 modeli ile isim benzerliğinden kaçındığını belirtelim. Bildiğiniz üzere orijinal Galaxy Watch, Active 2 modelinden daha ucuza satılıyor ama Galaxy Watch Active 2’nin bir yıl daha sonra tanıtıldığını hatırlatalım.

Yeni Galaxy Watch saatle ilgili diğer bilgiler:

Her ne kadar Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı saatinin ismi henüz belli olmasa da yeni akıllı saat modeliyle ilgili diğer bilgiler geçerliliğini korumaya devam ediyor. Görünen o ki, ilk Galaxy Watch modelinde görmüş olduğumuz dönen kenar tasarımı yeni Galaxy Watch modelinde de karşımıza çıkacak. Samsung’un yeni akıllı saati ile ilgili bir diğer iddia ise Galaxy Watch 3’ün, önceki modellerinde gördüğümüz geleneksel paslanmaz çelik ve alüminyum bileşenlerin aksine yeni bir titanyum kaplama ile karşımıza çıkması bekleniyor.

Yeni akıllı saatin boyut kısmına geldiğimizde ise, Galaxy Watch 3 eski modellerden farklı olarak 41 mm ve 45 mm çerçeve büyüklüğüne sahip olacak. Bildiğiniz üzere bu, ilk Galaxy Watch’ta yer alan 42 mm ve 46 mm büyüklüğündeki çerçevelerden biraz daha küçük. Son olarak Samsung Galaxy Watch 3’ün 5 Ağustos tarihinde firmanın yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note20 ile beraber tanıtılması bekleniyor.