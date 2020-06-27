Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı düşünülen yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 için, tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni görseller ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez saatin tasarımını ve tahmini tanıtım gününü gösteren yeni bir görsel ortaya çıktı.

Samsung’un merakla beklenen ve ortaya çıkan konsept tasarım görüntüleri büyük beğeni toplayan akıllı saati Galaxy Watch 3’e dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde gelen görüntülerde, saatin genel tasarım detayları hakkında bolca bilgi edinmiştik. Bu kez ise gelen görsellerin saatin tanıtım tarihine gönderme yaptığı düşünülüyor.

Şimdiye kadar akıllı saatin ekran boyutu, batarya kapasitesi gibi pek çok detaya dair bilgiler ortaya çıktı. Hatta saat sonrasında çalışır halde de görüntülenmişti ve bu sayede bazı özelliklerine dair ön bilgi de oluşmuştu.

Görseller, sızıntılarıyla ünlü evLeaks hesabından geldi ve Evan Blass, görselde yer alan 22 Çarşamba detayının, 22 Temmuz Çarşamba’ya işaret ediyor olabileceğini söylüyor. Akıllı telefon, saat gibi ürünlerde tanıtım görsellerinde tarihin yer alması oldukça yaygın bir durum ve bu da tarihin gerçek olabileceği ihtimalini güçlendiriyor ancak Samsung’dan bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Akıllı saat tasarımları giderek klasik saat tasarımları ile iç içe geçerek daha ‘şık’ bir hale getiriliyor. Samsung’un diğer akıllı saatlerinde de benzer bir tasarım mantığı ile ilerlediğini biliyoruz. Akıllı saat denince genelde gözümüzde canlanan imaj daha köşeli ve fütüristik bir tasarım iken Galaxy Watch 3, yuvarlak hatları ile dikkat çekiyor. Apple, Xiaomi gibi markaların akıllı saatlerinde yoğun olarak köşeli ve modern bir görüntüyü tercih etmeleri, Samsung’u akıllı saat konusunda bu anlamda farklı kılıyor.

Samsung Galaxy Watch 3’ün özellikleri neler olacak?

Çerçeve Ölçüsü: 41 mm / 45 mm

41 mm / 45 mm Ekran Boyutu: 1,2 inç / 1,4 inç

1,2 inç / 1,4 inç RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 8 GB

8 GB Batarya: 247 mAh / 340 mAh

247 mAh / 340 mAh İşletim Sistemi: Tizen OS 5.5

Tizen OS 5.5 Paslanmaz çelik ya da titanyum kasa

kasa Gorilla Glass DX ekran koruma

Samsung Galaxy Watch 3’ün beklenen özellikleri bu şekilde ancak bunların resmi bilgiler olmadığını, tamamının sızıntı olarak karşımıza çıktığını belirtmekte fayda var. Hem tasarıma hem de özelliklere dair detayların oldukça mantıklı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle tasarım beklenen şekilde gelirse, Galaxy Watch 3 büyük beğeni toplayacağa benziyor.