Samsung'un giyilebilir aksesuar alanında en güncel ürünlerinden Galaxy Watch'a yeni bir güncelleme geldi.

Galaxy Watch, satışa sunulalı çok olmadı. Cihaz Amerika'da satışa sunulalı yaklaşık 3 hafta olmak üzere. Az bir zaman geçmiş olsa da cihazın Amerika fiyatı hızlı bir düşüş yaptı. Eğer elinizde bir Galaxy Watch varsa, pil ömrüyle birlikte diğer birkaç küçük özelliği geliştiren yeni bir güncelleme aldınız ya da almak üzeresiniz. Bildiğiniz üzere yazılım güncellemeleri bölge bölge ve adım adım dağıtılmakta.



Son güncelleme, Galaxy Watch için uyku izleme işlevine birkaç yenilik getiriyor. Bu güncellemeye kadar, cihazınız kalp atış hızınızı her zaman izlemek için ayarlanmışsa, REM uykusu sırasında da kalp atışınızı izliyordu. Ancak yeni güncelleme, bu durumu ortadan kaldırıyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte, artık REM uykunuzun izlenmesini istemiyorsanız bunu ayarlardan kapatabiliyorsunuz. Eğer izlenmesine devam etmesini istiyorsanız, açık hale getirmeniz gerekiyor.

REM uykunuzu izlemesini istemiyorsanız cihaz geceleri anlık ölçüm yapmayağı için, pil ömrünün uzaması muhtemel gibi gözüküyor. Güncelleme sonrası REM uyku izlemenin varsayılan olarak açık halde bulunacağı aklınızda bulunsun. Ancak, güncelleme ile gelen ayar sayesinde kapatabilirsiniz.