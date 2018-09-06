Samsung’un Galaxy Note9 lansmanında tanıttığı yeni akıllı kol saati Galaxy Watch, bir sürelik bekleyişin ardından Türkiye’de satışa sunuldu. Ürünün özelliklerine ve fiyatına değiniyoruz.

Güney Koreli dev Samsung, Gear serisi akıllı saatlerini tarihe gömdü. Giyilebilir teknoloji alanında yeni bir seri başlatmak isteyen şirket, Galaxy Watch serisinin ilk saatini, geçtiğimiz ay düzenlenen Galaxy Note9 lansmanında gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıllarda sunulan son Samsung akıllı saati Gear S3’ün tasarımına benzeyen Galaxy Watch kullanıcılara daha çok şey vadediyor.

42 milimetre ve 46 milimetre olarak iki farklı boylarda üretilen Galaxy Watch, aynı zamanda kablosuz şarj teknolojisine de sahip. Bunun için kullanıcıların akıllı telefonlarını da şarj ettikleri, Samsung’un Duo isimli istasyonuna sahip olmaları gerekiyor. Bu istasyon üzerinde telefon ve saat aynı anda kablosuz olarak şarj olabiliyor.

Galaxy Watch Özellikleri:

360x360 çözünürlükte AMOLED ekran

Exynos 9110 çift çekirdekli 1.15 GHz yonga

4GB dahili hafıza

5 metreye kadar su geçirmez gövde

7 gün batarya ömrü, düşük enerji modu

Telefon yanınızda olmasa da tüm bilgilerinize erişebileceğiniz hücresel bağlantı (e-SIM)

63 gram ağırlık (46 mm), 49 gram ağırlık (42 mm)

Galaxy Watch Türkiye fiyatları:

Samsung Galaxy Wath 46 mm’lik versiyon 2199 TL, 42 mm’lik vesiyon ise 1999 TL’den Samsung mağazalarında ve anlaşmalı noktalarda satışa sunuldu.