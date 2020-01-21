"Samsung Galaxy Z Flip, 108 MP Kamera ile Gelmeyecek"

Samsung, önümüzdeki ay düzenleneceği Unpacked 2020 etkinliğinde katlanabilir kapaklı akıllı telefonu Galaxy Z Flip’i de tanıtacak. Özelliklerinden çok tasarımı merak uyandıran cihazın, beklendiği gibi 108MP değil, 12MP ana kameraya sahip olacağı bildirildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in özellikleri ve tasarımı hakkında bugüne kadar birçok sızıntı ve söylenti gördük. Yaptığı isabetli tahmin ve söylentilerle tanınan teknoloji gurusu Ishan Agarwal, kişisel Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, Galaxy Z Flip’in ana kamerasının, iddia edildiği gibi 108MP değil, 12MP olacağını ifade etti.

Başlangıçta hem Galaxy Z Flip hem de Galaxy S20 Ultra'nın süper yüksek çözünürlüklü sensörlere sahip olacağına inanılıyordu; ancak Agarwal’ın tahmini, katlanabilir kapaklı akıllı telefonunun kamera tarafında Galaxy S20 ailesi kadar iddialı olmayacağı yönünde.

Agarwal ayrıca Galaxy Z Flip’in, 6.7 inçlik Dinamik AMOLED ekran, 10MP ön kamera ve 256GB dahili depolama alanı gibi özelliklere ev sahipliği yapacağını belirtti. 3300mAh veya 3500mAh batarya ile gelmesi beklenen telefonun, siyah ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Fakat bazı raporlar, bu iki rengin dışında mavi, kırmızı ve pembe renk varyantlarını da görebileceğimize işaret ediyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in tasarımı

Samsung Galaxy S20 ailesi ve katlanabilir kapaklı Galaxy Z Flip’in tanıtılacağı Unpacked 2020 etkinliği, 11 Şubat’ta ABD’nin San Francisco kentinde gerçekleşecek. O zaman kadar hem Galaxy S20 hem de Galaxy Z Flip hakkında yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.