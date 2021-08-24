Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 isimli katlanabilir akıllı telefonlarıyla gündemde olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, büyük bir kesim tarafından beğenilen Galaxy Buds modellerinin devamı olan Galaxy Buds 2 ile karşımızda. Şirket söz konusu kulaklıkları ön siparişle alan Güney Kore'deki kullanıcılarına Z Flip 3 temalı bir kutu hediye etti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu sene sunduğu katlanabilir telefonlarıyla genel olarak kullanıcılarını memnun etmeyi başarmıştı. Kimileri birtakım kişisel sebeplerden ötürü bu cihazları beğenmemiş olsa da genel olarak teknoloji basınından geçer not alan yeni Z Flip ve Z Fold modelleri, şimdi de Galaxy Buds ile karşımızda.

Her şirket gibi ürünlerini ön siparişle alan kullanıcılarına belirli ek ürün veya hizmetler sağlayan Samsung, Yeni Galaxy Buds 2’de adeta takımı tamamlayacak türden bir hediyeye yer verdi. Samsung, Güney Kore’de 1 haftalığına açık olan ön sipariş seçeneğiyle kulaklığı satın alan kullanıcılarına Galaxy Z Flip 3 temalı bir de kutuhediye etti.

4 farklı renk seçeneğiyle geliyor:

Yaklaşık 1 haftalığına Güney Kore’de ön siparişe açılmış olan Galaxy Buds 2 modeli, kendisini ön siparişle satın alan kullanıcılarına belirli getiriler sağladı. Bunlardan en göze çarpanı olan Galaxy Z Flip 3 temalı kutu, kulaklıkların şarj istasyonunu söz konusu akıllı telefonun minik bir modeliymiş gibi gösteriyor.

Kutu, şarj istasyonunun yerini almayıp sadece etrafını sardığından getirdiği herhangi bir yenilik bulunmuyor.

Samsung, daha önceki modellerden Galaxy Buds Pro’nun ön siparişlerinde de buna benzer bir hamle yapmıştı. Söz konusu kulaklıkların şarj istasyonu, Samsung’un eski kapaklı telefonuna benzeyecek şekilde tasarlanmıştı. Bu sene ise nostalji yapmak yerine daha modern bir tasarım izlenmiş.

Galaxy Buds 2’nin Z Flip 3 temalı kapaklı kutunun ayrı olarak satılıp satılmayacağı bilinmiyor fakat Anycall temalı olanlar, internet istesi üzerinden ayrıca satışa sunulmuştu. Buradan hareketle Z Flip 3 temalı kuutların da satışa çıkacağını düşünebiliriz. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belirsiz olsa da fiyatının 30 dolar (yaklaşık ) olarak beklendiğini söyleyelim.