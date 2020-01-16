Samsung Galaxy Z Flip'in Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Samsung, dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ile Motorola Razr'da yaşanan sorunları aşma yolunda önemli bir adım atacak. Gelen bilgilere göre telefon, batarya ve işlemci tarafında daha iddialı bir seçenek sunacak.

Samsung'un yeni nesil Galaxy S20 ailesiyle birlikte tanıtmayı planladığı dikey katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'in özellikleri hakkında yeni bir bilgiler ortaya çıktı. Koreli teknoloji devi, yeni katlanabilir telefonunda Motorola Razr'a karşı batarya ve donanım avantajını kullanarak rekabette öne çıkmayı hedefliyor.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung'un dikey katlanabilen Galaxy Z Flip, 3.300 mAh'lik bir bataryayla gelecek. Cihaz, bataryası standart akıllı telefonlardan daha düşük kapasiteli olacağı işlemcide de daha tasarruflu bir çözüme yönelmeyi gerektiriyor. Galaxy Z Flip'in geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlara güç veren Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor.

Samsung, Galaxy Z Flip, 3.300 mAh batarya ile gelecek

Galaxy Z Flip'in batarya kapasitesi düşük geldiyse hatırlatalım; Motorola Razr, Snapdragon 710 işlemcisi ve 2510 mAh'lik bataryasıyla orta segment bir telefon olarak piyasaya sürülmüştü. Razr, özellikle pil boyutunun kullanıcılar için bir sorun olabileceğini gösterdi. 2510 mAh batarya, 6.2 inçlik ekrana sahip bir cihaz için yeterli olmadı. Motorola, cihazın dışında bulunan küçük ekranla güç kullanımını azaltmaya çalışsa da çabaları yeterli olmadı.

Samsung Galaxy Z Flip'in 3.300 mAh'lik bataryası, yeni nesil amiral gemileriyle karşılaştırıldığında hala yeterli değil. Ancak telefonun tasarımının daha fazlasına izin vermediği konuşuluyor. Sonuçta akıllı telefon ortasından katlanıyor ve batarya gibi büyük bileşenler, bu değişime ayak uyduramıyor. Yine de Samsung'un dikey katlanabilen bir telefonda Snapdragon 855 ve yüksek kapasiteli bir bataryayı bir araya getirmesi büyük başarı olacaktır.